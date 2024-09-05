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        Burdur'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Burdur'un Çeltikçi ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 19:12 Güncelleme: 05.09.2024 - 19:12
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        Burdur'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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        Burdur'un Çeltikçi ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Tozluyatak mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye, Burdur Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Alevlere 36 personel, 4 arazözle müdahale ederek, yangını kontrol altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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