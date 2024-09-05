Burdur'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Burdur'un Çeltikçi ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Burdur'un Çeltikçi ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Tozluyatak mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye, Burdur Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Alevlere 36 personel, 4 arazözle müdahale ederek, yangını kontrol altına alındı.
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