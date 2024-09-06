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        Burdur'da otomobile çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı

        Burdur'da motosikletin otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 01:14 Güncelleme: 06.09.2024 - 01:14
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        Burdur'da otomobile çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı
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        Burdur'da motosikletin otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Anıl U. idaresindeki 15 ADD 509 plakalı motosiklet, Bülent Ecevit Bulvarı'nda emniyet şeridinde park halinde bulunan 32 HY 948 plakalı otomobile çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada motosiklet sürücüsü Anıl U. ile motosiklette bulunan Gamze O. yaralandı.

        Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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