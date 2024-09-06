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        Sığır hastalıklarının analiz ve teşhisinde yetiştiricilere indirim sağlanacak

        Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) TEKNOKENT'de kurulan Veteriner Analiz Teşhis ARGE Laboratuvarı ile Burdur Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği arasında imzalanan protokolle birlik üyesi yetiştiricilere sığır hastalıklarının analizi ve teşhisinde laboratuvar tarafından yüzde 20 indirim verilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 15:10 Güncelleme: 06.09.2024 - 16:02
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        Sığır hastalıklarının analiz ve teşhisinde yetiştiricilere indirim sağlanacak
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        Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) TEKNOKENT'de kurulan Veteriner Analiz Teşhis ARGE Laboratuvarı ile Burdur Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği arasında imzalanan protokolle birlik üyesi yetiştiricilere sığır hastalıklarının analizi ve teşhisinde laboratuvar tarafından yüzde 20 indirim verilecek.

        Burdur Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birlik binasında Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği (TDSYMB) Genel Başkanı ve Burdur Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kamil Özcan ile AYGE Veteriner Analiz Teşhis ARGE kurucusu Prof. Dr. Mehmet Kale işbirliği protokolü imzaladı.

        İmza programında konuşan TDSYMB Genel ve Burdur Başkanı Özcan, son yıllarda et ve süt verimini ve maliyetlerini etkileyen hastalıkların yetiştiricileri mağdur ettiğini söyledi.

        Özellikle hayvan memelerdeki siğillerden dolayı sütte verim kaybı oluştuğunu belirten Özcan, bu tür hastalıkların bertaraf edilmesiyle ilgili MAKÜ'deki bilim insanlarının çalıştığını aktardı.

        Özcan, hayvanlarda görülen viral hastalıkları önleyen bazı ilaçların üniversitede kurulan laboratuvarda geliştirildiğini belirterek "Bu buluşları üreticilerimizle buluşturuyoruz. Memelerdeki siğillerden ve viral hastalıklardan dolayı verim kaybını Burdur'daki üreticilerimiz yaşamayacak. Üyemiz olan yetiştiriciler hastalığın teşhisi ve tedavisinde yaptığımız protokol gereği yüzde 20 daha az ödeyecekler." diye konuştu.

        - "Bu imkanı diğer illere de yaygınlaştırmayı düşüyoruz"

        Bu hastalıklardan dolayı birçok hayvanın kesime gittiğini dile getiren Özcan, şöyle konuştu:

        "Bu hakikaten milli bir zayiat, servetin gidişi bu hastalıklar tedavi edildiğinde bunun önüne geçmiş oluyoruz. Burdurlu üreticileri şanslı addediyorum, inşallah başka illerdeki yetiştiricilerimizde bu imkanlardan yararlanır. Genel merkez birliğince de bu imkanı diğer illere de yaygınlaştırmayı düşüyoruz. "

        Veteriner Analiz Teşhis Laboratuvarı kurucusu Mehmet Kale de meme siğillerinde etkili bir krem geliştirdik, ayak hastalıkları için MAKÜ Hoof Jel'i geliştirdik bu iki ürün de piyasada. Mantar ve uyuz hastalıkları için yeni geliştirdiğimiz bir takım ürünlerde de var. Laboratuvarımıza gelen birlik üyelerine geliştirdiğimiz ürünlerin satışında ve hastalığın teşhisi hizmetinde indirim sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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