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        Burdur'da köprüden düşen otomobildeki kişi öldü, sürücü yaralandı

        Burdur'un Bucak ilçesinde otomobilin köprüden düşmesi sonucu 1 kişi öldü, yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 16:03 Güncelleme: 06.09.2024 - 16:14
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        Burdur'da köprüden düşen otomobildeki kişi öldü, sürücü yaralandı
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        Burdur'un Bucak ilçesinde otomobilin köprüden düşmesi sonucu 1 kişi öldü, yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

        Sabri Atasayar (73) idaresindeki 07 YT 905 plakalı otomobil, Kocaaliler beldesi Kızılseki köyünde köprüden kayalık alana düştü.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibi, otomobildeki Müşerref Atasayar'ın (71) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Yaralanan sürücü, Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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