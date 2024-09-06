Burdur'da ölümlü trafik kazaları geçen yıla göre yüzde 83 azaldı

Burdur Valisi Türker Öksüz, kentte meydana gelen ölümlü trafik kazalarında bir önceki yıla göre yüzde 83 düşüş olduğunu belirtti.

Valilik toplantı salonunda düzenlenen, Ağustos Ayı Güvenlik ve Asayiş Basın Bilgilendirme Toplantısı'nda konuşan Vali Öksüz, emniyet ve jandarma birimlerimiz tarafından kentin huzuru ve güvenliği için gerçekleştirilen operasyonların aralıksız devam ettiğini söyledi.

Terörle mücadele faaliyetleri kapsamında, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan 3 hesap hakkında adli işlem başlatıldığını kaydeden Öksüz, bu hesapların erişime engellendiğini aktardı.

Öksüz, göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında da 11 organizatör hakkında adli işlem yapıldığını, 38 düzensiz göçmenin operasyonlarda yakalanarak sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezlerine teslim edildiğini ifade etti. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında da 38 operasyon gerçekleştirildiğine dikkati çeken Öksüz, operasyonlar neticesinde 11 kişinin tutuklandığını, çeşitli miktarda ve türde uyuşturucu ele geçirildiğini anlattı. Öksüz, kaçakçılık ve organize suçlar kapsamında ise 23 operasyonda 25 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Asayiş olayları kapsamında ise ağustos ayında 17 kişi tutuklanmış, 6 kişi hakkında adli kontrol uygulanmıştır. 14 yivsiz tüfek, 5 adet tabanca, 3 kurusıkı tabanca ve 11 kesici ve delici alet ele geçirildi. Aranan şahıslara yönelik faaliyetlerde 169 şahıs yakalanmış, bu şahıslardan 59'u tutuklanmıştır. 10 üzeri hapis cezasıyla aranan 1 şahıs yakalanarak tutuklanmıştır. Trafik konusunda ağustosta 73 bin 433 araç ve sürücüsü sorgulanmış. Meydana gelen kazalarda maalesef 5 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bu yıl gerçekleşen ölümlü trafik kazalarında bir önceki yıla göre yüzde 83 oranında düşüş görülmüştür."