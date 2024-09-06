Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri

        Burdur'da ölümlü trafik kazaları geçen yıla göre yüzde 83 azaldı

        Burdur Valisi Türker Öksüz, kentte meydana gelen ölümlü trafik kazalarında bir önceki yıla göre yüzde 83 düşüş olduğunu belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 16:28 Güncelleme: 06.09.2024 - 16:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Burdur'da ölümlü trafik kazaları geçen yıla göre yüzde 83 azaldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Burdur Valisi Türker Öksüz, kentte meydana gelen ölümlü trafik kazalarında bir önceki yıla göre yüzde 83 düşüş olduğunu belirtti.

        Valilik toplantı salonunda düzenlenen, Ağustos Ayı Güvenlik ve Asayiş Basın Bilgilendirme Toplantısı'nda konuşan Vali Öksüz, emniyet ve jandarma birimlerimiz tarafından kentin huzuru ve güvenliği için gerçekleştirilen operasyonların aralıksız devam ettiğini söyledi.

        Terörle mücadele faaliyetleri kapsamında, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan 3 hesap hakkında adli işlem başlatıldığını kaydeden Öksüz, bu hesapların erişime engellendiğini aktardı.

        Öksüz, göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında da 11 organizatör hakkında adli işlem yapıldığını, 38 düzensiz göçmenin operasyonlarda yakalanarak sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezlerine teslim edildiğini ifade etti.

        Uyuşturucu ile mücadele kapsamında da 38 operasyon gerçekleştirildiğine dikkati çeken Öksüz, operasyonlar neticesinde 11 kişinin tutuklandığını, çeşitli miktarda ve türde uyuşturucu ele geçirildiğini anlattı.

        Öksüz, kaçakçılık ve organize suçlar kapsamında ise 23 operasyonda 25 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını vurgulayarak şunları kaydetti:

        "Asayiş olayları kapsamında ise ağustos ayında 17 kişi tutuklanmış, 6 kişi hakkında adli kontrol uygulanmıştır. 14 yivsiz tüfek, 5 adet tabanca, 3 kurusıkı tabanca ve 11 kesici ve delici alet ele geçirildi. Aranan şahıslara yönelik faaliyetlerde 169 şahıs yakalanmış, bu şahıslardan 59'u tutuklanmıştır. 10 üzeri hapis cezasıyla aranan 1 şahıs yakalanarak tutuklanmıştır. Trafik konusunda ağustosta 73 bin 433 araç ve sürücüsü sorgulanmış. Meydana gelen kazalarda maalesef 5 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bu yıl gerçekleşen ölümlü trafik kazalarında bir önceki yıla göre yüzde 83 oranında düşüş görülmüştür."

        Toplantı Valiliğin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kahrolduk! Narin canavarca katledilmiş!
        Kahrolduk! Narin canavarca katledilmiş!
        Yaz mevsimi 3 bölgede sürecek! Okulların ilk gününde hava nasıl olacak?
        Yaz mevsimi 3 bölgede sürecek! Okulların ilk gününde hava nasıl olacak?
        İstanbul'da sağanak: Yollar göle döndü, kazalar meydana geldi
        İstanbul'da sağanak: Yollar göle döndü, kazalar meydana geldi
        ABD'de yüzlerce kişi Ayşenur Ezgi Eygi için toplandı
        ABD'de yüzlerce kişi Ayşenur Ezgi Eygi için toplandı
        Mahalleliden ihale tepkisi: "Evimizde yabancı olmak istemiyoruz" diyerek TAG Otoyolu'nu kapattılar
        Mahalleliden ihale tepkisi: "Evimizde yabancı olmak istemiyoruz" diyerek TAG Otoyolu'nu kapattılar
        Trump'tan Putin'e: Kırıldım
        Trump'tan Putin'e: Kırıldım
        Çocukların tüfekle oyunu faciayla bitti
        Çocukların tüfekle oyunu faciayla bitti
        İlkan Karaman hayatını kaybetti
        İlkan Karaman hayatını kaybetti
        Yeni eğitim-öğretim dönemi yarın başlıyor: Tüm sınıflara ortak açılış dersi
        Yeni eğitim-öğretim dönemi yarın başlıyor: Tüm sınıflara ortak açılış dersi
        Sakarya'da kadın cinayeti: Sevgilisi tarafından başından silahla vurulan Sehle hayatını kaybetti
        Sakarya'da kadın cinayeti: Sevgilisi tarafından başından silahla vurulan Sehle hayatını kaybetti
        Beşiktaş'tan fikstür hamlesi
        Beşiktaş'tan fikstür hamlesi
        Sevgiliye kavuşmak 14 saat
        Sevgiliye kavuşmak 14 saat
        Siber güvenlikte yerli teknoloji
        Siber güvenlikte yerli teknoloji
        2024’te devam filmlerinin gişe sıralaması
        2024’te devam filmlerinin gişe sıralaması
        Tarihin en uzun süre hüküm süren 7 İmparatorluğu!
        Tarihin en uzun süre hüküm süren 7 İmparatorluğu!
        Arias bekleyişi!
        Arias bekleyişi!
        Acı haberle apar topar şehri terk etti
        Acı haberle apar topar şehri terk etti
        40 dakikalık Türkiye ziyareti
        40 dakikalık Türkiye ziyareti
        Gebelikte beslenme bebeğin sağlığını nasıl etkiler?
        Gebelikte beslenme bebeğin sağlığını nasıl etkiler?
        Evrendeki en garip 6 olay nedir?
        Evrendeki en garip 6 olay nedir?

        Benzer Haberler

        Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
        Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
        Burdur'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Burdur'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Burdur'da elektrik akımına kapılan işçi öldü
        Burdur'da elektrik akımına kapılan işçi öldü
        Kızıl geyik, tarlada kavun yerken görüntülendi
        Kızıl geyik, tarlada kavun yerken görüntülendi
        Gölhisar'da "Gönül Bahçesi Yardım Kampanyası" başlatıldı
        Gölhisar'da "Gönül Bahçesi Yardım Kampanyası" başlatıldı
        Burdur'da köprüden düşen otomobildeki kişi öldü, sürücü yaralandı
        Burdur'da köprüden düşen otomobildeki kişi öldü, sürücü yaralandı