Gölhisar'da "Gönül Bahçesi Yardım Kampanyası" başlatıldı

Burdur'un Gölhisar ilçesinde "Gönül Bahçesi Yardım Kampanyası" düzenleniyor.

Gölhisar Belediyesi öncülüğünde başlatılan kampanyada ihtiyaç sahibi aileler ile yardımseverleri bir araya getirme hedefleniyor.

Kampanya ile kullanılmayan yeni veya ikinci el elbise, ayakkabı ve oyuncaklar hayırsever kişilerden alınarak belediyenin açtığı mağazada ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak.

Gölhisar Belediye Başkanı İbrahim Sertbaş, yaptığı açıklamada, ihtiyaç sahipleri için açılan gönül bahçelerine tüm halkın desteğini beklediklerini dile getirerek, "Hayırseverlerimizin bağışlarını kabul ediyoruz. Sizlerden almış olduğumuz bu eşyaları, ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırarak onları mutlu etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.