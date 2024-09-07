Burdur'da elektrik akımına kapılan işçi öldü
Burdur'un Yeşilova ilçesinde, bir mermer ocağında çalışan işçi, yüksek gerilim hattı akımına kapılarak hayatını kaybetti.
Burdur'un Yeşilova ilçesinde, bir mermer ocağında çalışan işçi, yüksek gerilim hattı akımına kapılarak hayatını kaybetti.
Ocakta çalışan Muhammed Emin Ş. (33), ocak sahasına giden elektrik arızasını gidermek için elektrik direğine çıktı.
İşçi, direkte bulunan yüksek gerilim hattının elektrik akımına kapıldı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, işçinin yaşamını yitirdiğini belirledi.
İşçinin cenazesi morga kaldırılırken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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