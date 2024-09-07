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        Burdur'da elektrik akımına kapılan işçi öldü

        Burdur'un Yeşilova ilçesinde, bir mermer ocağında çalışan işçi, yüksek gerilim hattı akımına kapılarak hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2024 - 21:21 Güncelleme: 07.09.2024 - 21:21
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        Burdur'da elektrik akımına kapılan işçi öldü
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        Burdur'un Yeşilova ilçesinde, bir mermer ocağında çalışan işçi, yüksek gerilim hattı akımına kapılarak hayatını kaybetti.

        Ocakta çalışan Muhammed Emin Ş. (33), ocak sahasına giden elektrik arızasını gidermek için elektrik direğine çıktı.

        İşçi, direkte bulunan yüksek gerilim hattının elektrik akımına kapıldı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, işçinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

        İşçinin cenazesi morga kaldırılırken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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