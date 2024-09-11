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        Burdur'da komşusunu darbeden kadın tutuklandı

        Burdur'un Bucak ilçesinde arazide hayvan otlatan komşusunu darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan kadın tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 14:31 Güncelleme: 11.09.2024 - 14:31
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        Burdur'da komşusunu darbeden kadın tutuklandı
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        Burdur'un Bucak ilçesinde arazide hayvan otlatan komşusunu darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan kadın tutuklandı.

        Boğazköy köyünde keçilerini otlatan Rahmiye T. (59) daha önceden aralarında husumet bulunan komşusu N.A. (41) tarafından darbedildi.

        Kafasından ve kolundan yaralanan kadın, ailesi tarafından Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kadının şikayeti üzerine N.A. jandarma ekibince gözaltına alındı.

        Karakoldaki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        İki aile arasında 2 yıl önceki cinayet olayı nedeniyle husumet bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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