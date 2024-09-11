Burdur'da komşusunu darbeden kadın tutuklandı

Kafasından ve kolundan yaralanan kadın, ailesi tarafından Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Boğazköy köyünde keçilerini otlatan Rahmiye T. (59) daha önceden aralarında husumet bulunan komşusu N.A. (41) tarafından darbedildi.

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