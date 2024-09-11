Burdur'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Burdur'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araçtaki 2 şüphelinin üzerlerinde ve evlerindeki aramada, kağıda emdirilmiş 3300 kullanımlık sentetik uyuşturucu, bir miktar esrar, Hint keneviri tohumu ve uyuşturucu kullanımına yarayan aparat ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından cumhuriyet savcılığına sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.