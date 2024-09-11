Burdur'da telefonla dolandırıcılık yapan zanlı tutuklandı

Burdur'da düzenlenen telefon dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kendini polis ve savcı olarak tanıtan şüphelilere, 148 gram altın bilezik, 10 çeyrek altın, 50 bin lira para ile banka hesap numarasına 2 milyon lirayı gönderdikten sonra dolandırıldıklarını anlayan 2 vatandaş polise başvurdu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünün yaptığı titiz çalışmalar sonucu, şüphelinin E.M olduğu ve Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşadığı tespit edildi.