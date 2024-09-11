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        Burdur'da telefonla dolandırıcılık yapan zanlı tutuklandı

        Burdur'da düzenlenen telefon dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 15:35 Güncelleme: 11.09.2024 - 15:43
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        Burdur'da telefonla dolandırıcılık yapan zanlı tutuklandı
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        Burdur'da düzenlenen telefon dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, kendini polis ve savcı olarak tanıtan şüphelilere, 148 gram altın bilezik, 10 çeyrek altın, 50 bin lira para ile banka hesap numarasına 2 milyon lirayı gönderdikten sonra dolandırıldıklarını anlayan 2 vatandaş polise başvurdu.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünün yaptığı titiz çalışmalar sonucu, şüphelinin E.M olduğu ve Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşadığı tespit edildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle yapılan koordineli çalışmanın ardından düzenlenen operasyonda zanlı gözaltına alındı.

        Şüphenin üzerinde yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu, 1280 dolar, 1000 lira ve 2 cep telefonu ele geçirildi.

        Burdur'a getirilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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