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        Burdur'da yangın çıkan müstakil evin sahibi yaralandı

        Burdur'un Gölhisar ilçesinde, bahçesinde yaktığı ateşin sıçradığı müstakil evin sahibi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 21:44 Güncelleme: 14.11.2024 - 21:59
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        Burdur'da yangın çıkan müstakil evin sahibi yaralandı
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        Burdur'un Gölhisar ilçesinde, bahçesinde yaktığı ateşin sıçradığı müstakil evin sahibi yaralandı.

        Yeşildere köyünde müstakil evi bulunan İbrahim T, bahçesindeki temizlikten sonra biriken yaprakları ve otları yaktı.

        Eve sıçrayan yangını söndürmeye çalışan İbrahim T. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil sağlık, Gölhisar Belediyesi itfaiyesi ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

        Ellerinde ve yüzünde yanık oluşan ev sahibi İbrahim T. ise Gölhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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