Burdur'da binanın bacasında çıkan yangın söndürüldü
Burdur'da bir binanın bacasında çıkan yangın itfaye ekiplerince söndürüldü.
Burdur'da bir binanın bacasında çıkan yangın itfaye ekiplerince söndürüldü.
İnönü Mahallesi Çiftçi Sokak'ta 4 katlı bir binanın bacasında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Kalorifer sistemiyle ısınılan binanın bacasındaki kurumların tutuşması sonucu yangının çıktığı tamin ediliyor.
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