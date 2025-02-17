Burdur'da devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
Burdur'un Kemer ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.
Burdur'un Kemer ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.
Akçaören köyünde Şeref Deniz (61) idaresindeki 15 DU 398 plakalı traktör, tarlada yokuştan inerken devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Savcının incelemesinin ardından Deniz'in cenazesi, Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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