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        Burdur'da devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

        Burdur'un Kemer ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 18:09 Güncelleme: 17.02.2025 - 18:19
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        Burdur'da devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
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        Burdur'un Kemer ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

        Akçaören köyünde Şeref Deniz (61) idaresindeki 15 DU 398 plakalı traktör, tarlada yokuştan inerken devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibi, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

        Savcının incelemesinin ardından Deniz'in cenazesi, Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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