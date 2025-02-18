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        Burdur'da hayvan bakımevlerinin kapasitesi artırılacak

        Burdur'da "Hayvanları Koruma Kanunu" kapsamında düzenlenen toplantıda kentteki belediyelerin hayvan bakımevlerinin kapasitesinin artırılacağı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 17:52 Güncelleme: 18.02.2025 - 17:52
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        Burdur'da hayvan bakımevlerinin kapasitesi artırılacak
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        Burdur'da "Hayvanları Koruma Kanunu" kapsamında düzenlenen toplantıda kentteki belediyelerin hayvan bakımevlerinin kapasitesinin artırılacağı bildirildi.

        Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, İl Özel İdaresinde ilçe belediye başkanlarıyla gerçekleştirilen toplantının ardından yaptığı açıklamada, kentte hayvan refahının sağlanması, hayvan bakımevlerinin genel şartlarının iyileştirilmesi ve insan sağlığının korunmasında alınacak tedbirleri ele aldıklarını söyledi.

        Kent merkezi, Bucak ve Tefenni'de belediyelerin hayvan bakımevi olduğunu belirten Bilgihan, "Bu hayvan bakımevlerinin, yeni mevzuat çerçevesinde, hem işletme belgelerini hem de çalışma izinlerini hızlı bir şekilde yenilemiş olacağız." dedi.

        Bilgihan, yeni bakımevleri ve barınak oluşturma gayretinde olduklarını dile getirerek, "Var olan hayvan bakımevi kapasitelerinin artırılması noktasında belediyelerimize taleplerimiz ve telkinlerimiz oldu. Onlar da hızlı bir şekilde mevcut kapasitelerini artırma imkanına kavuşmuş olacak. Biliyorsunuz sahipsiz hayvanları, eski mevzuat çerçevesinde kısırlaştırma, küpeleme çalışmaları için bakımevlerine, barınaklara alıp tedavilerinin ardından doğal ortamına bırakıyorduk. Artık doğal ortamına geri bırakma söz konusu olmayacak. Bu anlamda vatandaşlarımızın duyarlılık içinde hem belediyelerimizin hem de kolluk kuvvetlerimizin çalışmalarına destek olmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

        - Sahipli hayvanların sorumluluğu hayvan sahiplerinde

        Sahipli hayvanlarda da küpeleme, kısırlaştırma ve kayıt altına alma işlemlerinin sorumluluğunun hayvan sahiplerinde olduğunu vurgulayan Bilgihan, şöyle devam etti:

        "Dolayısıyla vatandaşlarımız 'Köyde yaşıyorum, bunu kimse fark etmiyor.' ya da 'Bunu şimdi yapmam, sonra yaparım.' diye düşünmesinler ve lütfen bu süreçleri gerçekleştirsinler. İlimizde önümüzdeki ay itibarıyla mutlaka bakımevlerimizdeki genel şartları sizlerle paylaşma imkanımız olur. Geçtiğimiz yıl, hayvan saldırısıyla ilgili önemli bir vaka ilimizde gerçekleşmedi. Bazı ısırık vakaları nedeniyle sağlık ünitelerine başvuran vatandaşlarımız oldu. Dolayısıyla bu tedirginliği ortadan kaldırmak gerekiyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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