Burdur'da kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı tutuklandı

Burdur'da kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 18 şüpheliden 5'i tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılık ve narkotik suçlarla mücadeleye yönelik şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda kent merkezi, Bucak ve Gölhisar ilçelerinde 18 günde 18 operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu, 2 elektronik terazi, 6 uyuşturucu kullanma aparatı, tabanca, tabanca şarjörü, 3 mermi, 7 kilogram tütün, 25 bin 280 makaron, 14 elektronik sigara ve 2 makaron doldurma makinesi ele geçirildi.

Operasyonlarda, 18 kişi gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer şüpheliler de haklarında adli işlem yapılmasının ardından savcılıktan salıverildi.