Burdur'da evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı
Burdur'da bir evin mutfağında çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.
Burdur'da bir evin mutfağında çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.
Konak Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi'nde Seda U.'nun yaşadığı dairenin mutfağında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine daireye 112 Acil Sağlık, polis, itfaiye, doğal gaz ve elektrik dağıtım ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Dumandan etkilenen ve durumunun iyi olduğu öğrenilen Seda U. Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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