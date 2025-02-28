Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri

        Burdur'da evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı

        Burdur'da bir evin mutfağında çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 09:33 Güncelleme: 28.02.2025 - 09:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Burdur'da evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı
        ABONE OL

        Burdur'da bir evin mutfağında çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.

        Konak Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi'nde Seda U.'nun yaşadığı dairenin mutfağında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine daireye 112 Acil Sağlık, polis, itfaiye, doğal gaz ve elektrik dağıtım ekipleri sevk edildi.

        İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Dumandan etkilenen ve durumunun iyi olduğu öğrenilen Seda U. Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        DEM heyetinden İmralı ziyareti sonrası açıklama
        DEM heyetinden İmralı ziyareti sonrası açıklama
        Gerçeklikle yüzleşmek: Öcalan'ın çağrısı ve yeni dönem
        Gerçeklikle yüzleşmek: Öcalan'ın çağrısı ve yeni dönem
        İmralı çağrısı dış basında da yer aldı
        İmralı çağrısı dış basında da yer aldı
        Tarihi İmralı çağrısının kronolojisi
        Tarihi İmralı çağrısının kronolojisi
        İş insanı, golf sporcusu evinde ölü bulundu!
        İş insanı, golf sporcusu evinde ölü bulundu!
        "Gezegen geçidi": 2040'a kadar olmayacak
        "Gezegen geçidi": 2040'a kadar olmayacak
        Meteoroloji'den saatli kritik uyarı! 5 bölgede yağış var!
        Meteoroloji'den saatli kritik uyarı! 5 bölgede yağış var!
        "4 Mart'ta planlandığı gibi yürürlüğe girecek"
        "4 Mart'ta planlandığı gibi yürürlüğe girecek"
        "Enflasyonu yükselten temelde hizmet sektörü"
        "Enflasyonu yükselten temelde hizmet sektörü"
        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Trump ile görüşecek
        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Trump ile görüşecek
        Miras davasında yeni gelişme
        Miras davasında yeni gelişme
        Gece çalışan kadın işçiye servis
        Gece çalışan kadın işçiye servis
        Uyku kalitesini artıran 15 altın öneri!
        Uyku kalitesini artıran 15 altın öneri!
        Yabancı hakeme karşı
        Yabancı hakeme karşı
        Ceza tepkisi: Tahkim'e gideceğiz!
        Ceza tepkisi: Tahkim'e gideceğiz!
        Mourinho'ya 4 maç, Buruk'a 1 maç ceza!
        Mourinho'ya 4 maç, Buruk'a 1 maç ceza!
        G.Saray 'fair-play puanıyla' çeyrek finalde!
        G.Saray 'fair-play puanıyla' çeyrek finalde!
        Youssef En-Nesyri'den kariyer rekoru!
        Youssef En-Nesyri'den kariyer rekoru!
        Aidat kirayı geçerse farkı ev sahibi ödeyecek
        Aidat kirayı geçerse farkı ev sahibi ödeyecek
        Lemina taşları yerinden oynatıyor
        Lemina taşları yerinden oynatıyor

        Benzer Haberler

        AK Parti'ye üye olan Burdurlu Recep Tayyip Erdoğan'a parti rozetini Cumhurb...
        AK Parti'ye üye olan Burdurlu Recep Tayyip Erdoğan'a parti rozetini Cumhurb...
        Burdur'da yaşlı adamı öldürüp eşini yaralayan sanığa ağırlaştırılmış müebbe...
        Burdur'da yaşlı adamı öldürüp eşini yaralayan sanığa ağırlaştırılmış müebbe...
        Cinayet sanığına ağırlaştırılmış müebbet ve 30 yıl hapis cezası
        Cinayet sanığına ağırlaştırılmış müebbet ve 30 yıl hapis cezası
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burdurlu adaşına parti rozeti taktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burdurlu adaşına parti rozeti taktı
        Burdur'da bir kadının öldürülmesine ilişkin 9 sanığın yargılanması sürüyor
        Burdur'da bir kadının öldürülmesine ilişkin 9 sanığın yargılanması sürüyor
        Özlem'in öldürülmesine ilişkin davanın duruşmasında 'kanı bozuk' gerginliği
        Özlem'in öldürülmesine ilişkin davanın duruşmasında 'kanı bozuk' gerginliği