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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, Burdur'da konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, "Geldiğimiz nokta itibarıyla 23 yıllık süreçte Türkiye'mizi gerçekten her anlamda ayağa kaldırdık. Buna bütün Türkiye, bütün dünya da şahit." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 18:25 Güncelleme: 14.03.2025 - 18:34
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, Burdur'da konuştu:
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, "Geldiğimiz nokta itibarıyla 23 yıllık süreçte Türkiye'mizi gerçekten her anlamda ayağa kaldırdık. Buna bütün Türkiye, bütün dünya da şahit." dedi.

        İleri, AK Parti Burdur İl Başkanlığı'nda yaptığı konuşmada, parti olarak aile hukukunu koruyarak, her daim yenilenerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde kararlı adımlarla ilerlemeye devam ettiklerini söyledi.

        AK Parti teşkilatları olarak sadece hizmet etmek, yatırımlara vesile olmak, alt ve üst yapı çalışmalarıyla yetinmediklerini belirten İleri, şunları kaydetti:

        "Bizler her daim vicdanın sesi, insanlığın sesi oluyoruz. Nitekim geçtiğimiz süreçte şükürler olsun ki özellikle Suriye sürecinde tarih bizi doğru tarafa konumlandırmış durumdadır. Karşımızdaki muhalefet zihniyetinin her daim özellikle Suriye'den, o zulümden kaçan kardeşlerimizi burada kucaklama noktasındaki duruşumuzu eleştirmelerine rağmen bizler Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bir anlamda insanlığın, vicdanın sesi olduk. Onları kucakladık ve şu geldiğimiz noktada çok daha net şekilde hem tüm Türkiye hem dünya görüyor ki AK Parti olarak burada tarihin doğru tarafında yer aldık. Bu anlamda da ne mutlu bizlere diyoruz. İnşallah gelecek nesiller bizlerden bahsederken Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu mücadeleyi veren ve tarihin doğru tarafında durmayı bilen bu dirayeti, kararlılığı gösterebilen kadrolar olarak anacaktır."

        - "Önümüz Türkiye Yüzyılı sürecidir"

        İleri, hayata geçirecekleri projelerin hayırlara vesile olmasını dileyerek, "Geldiğimiz nokta itibarıyla 23 yıllık süreçte Türkiye'mizi gerçekten her anlamda ayağa kaldırdık. Buna bütün Türkiye, bütün dünya da şahit. Savunma sanayisi, ihracat rekorları, sağlık hizmetleri, eğitim sektörü gibi her alanda çok önemli aşamalara hep beraber geldik. Ama biz diyoruz ki önümüz Türkiye Yüzyılı sürecidir. Dünyanın şu içinden geçmekte olduğu kritik dönüşüm sürecinde bizler biliyoruz ki Türkiye'miz için çok önemli fırsat penceresi açılmıştır. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu fırsat penceresini kullanmakta son derece kararlıyız." diye konuştu.

        Gazze'de yaşanan soykırımın önemli sorumluluklar yüklediğini ifade eden İleri, Türkiye Yüzyılı sürecinde her alanda dünyadaki en büyük 10 ülke arasına gireceklerinin, daha adil bir dünya inşa edeceklerinin altını çizdi.

        AK Parti teşkilatlarının üzerindeki yük ve sorumlulukların ağır olduğunu vurgulayan İleri, "Ancak Türkiye'deki tüm teşkilatlarımız şu an dimdik ayaktadır, enerjisi yüksektir, kararlılığı tamdır. İnşallah bu Türkiye Yüzyılı sürecinde kararlı yürüyüşümüzü devam ettireceğiz. Büyük ve güçlü Türkiye'nin kuruluşunu hep beraber hayata geçireceğiz; gücü yüksek, gücü etkili Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada çok önemli aktör olarak ortaya koyduğu duruşu hep beraber görüyor olacağız." şeklinde konuştu.

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, "Gönül Sofraları" programı kapsamında parti üyelerine ziyaretlerde bulunacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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