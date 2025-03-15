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        Burdur'da evde çıkan yangın söndürüldü

        Burdur'da müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 23:17 Güncelleme: 15.03.2025 - 23:17
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        Burdur'da evde çıkan yangın söndürüldü
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        Burdur'da müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Pazar Mahallesi Kadayıfcı Sokak'ta işçilerin kaldığı evde sobadan yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, evin bir bölümünde hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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