Burdur'da evde çıkan yangın söndürüldü
Burdur'da müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Burdur'da müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Pazar Mahallesi Kadayıfcı Sokak'ta işçilerin kaldığı evde sobadan yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, evin bir bölümünde hasar oluştu.
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