Burdur'da camı kırarak markete giren şüpheli tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bağlar Mahallesi'nde bulunan bir markete camı kırarak giren, içeride yiyecek ve içecekleri tüketen ve iş yeri kamerasına zarar veren O.K, polis ekiplerince yakalandı.

