        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri

        Burdur'da camı kırarak markete giren şüpheli tutuklandı

        Burdur'da camını kırarak girdiği markete zarar veren şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 15:03 Güncelleme: 09.10.2025 - 15:03
        Burdur'da camı kırarak markete giren şüpheli tutuklandı
        Burdur'da camını kırarak girdiği markete zarar veren şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bağlar Mahallesi'nde bulunan bir markete camı kırarak giren, içeride yiyecek ve içecekleri tüketen ve iş yeri kamerasına zarar veren O.K, polis ekiplerince yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

