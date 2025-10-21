Burdur'da kaçak kazı yapan 7 kişi yaralandı
Burdur'da kaçak kazı yapan 7 şüpheli gözaltına alındı.
Burdur'da kaçak kazı yapan 7 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonlarda, 3 küp, jeneratör, 11 muhtelif kazı malzemesi, 86 litre etil alkol, 10 alkollü içki kiti ve 152 boş şişe ele geçirilirken, 7 şüpheli de gözaltına alındı.
Şüpheliler, haklarında adli işlem başlatılan şüpheliler serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.