Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri

        Burdur'da kaçak kazı yapan 7 kişi yaralandı

        Burdur'da kaçak kazı yapan 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2025 - 16:32 Güncelleme: 21.10.2025 - 16:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Burdur'da kaçak kazı yapan 7 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Burdur'da kaçak kazı yapan 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon gerçekleştirildi.

        Operasyonlarda, 3 küp, jeneratör, 11 muhtelif kazı malzemesi, 86 litre etil alkol, 10 alkollü içki kiti ve 152 boş şişe ele geçirilirken, 7 şüpheli de gözaltına alındı.

        Şüpheliler, haklarında adli işlem başlatılan şüpheliler serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki ateşkes muhafaza edilmeli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki ateşkes muhafaza edilmeli
        Minguzzi davasında karar!
        Minguzzi davasında karar!
        Yeni trafik kanunu: Ceza değil, toplumsal dönüşüm reformu
        Yeni trafik kanunu: Ceza değil, toplumsal dönüşüm reformu
        Balıkesir'deki dehşette cinayet sayısı 3'e çıktı!
        Balıkesir'deki dehşette cinayet sayısı 3'e çıktı!
        Kadastro ekibi sınırı ölçecekti... Kanlı arazi!
        Kadastro ekibi sınırı ölçecekti... Kanlı arazi!
        Lisans eğitimi 3 yıla iniyor
        Lisans eğitimi 3 yıla iniyor
        Galatasaray'ın konuğu Bodo/Glimt!
        Galatasaray'ın konuğu Bodo/Glimt!
        “Cezaevindeyken ihale talimatı verdi” iddiası
        “Cezaevindeyken ihale talimatı verdi” iddiası
        İstanbul'dan kulaç atmaya başladı! Türkiye'den İsveç'e...
        İstanbul'dan kulaç atmaya başladı! Türkiye'den İsveç'e...
        Pisa Kulesi eğildi, ama neden yıkılmadı?
        Pisa Kulesi eğildi, ama neden yıkılmadı?
        Kahreden haber! Genç kaleci antrenmanda öldü!
        Kahreden haber! Genç kaleci antrenmanda öldü!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Japonya'da başladı tüm dünyaya yayılıyor
        Japonya'da başladı tüm dünyaya yayılıyor
        Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy hapse girdi
        Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy hapse girdi
        Bıçakla kasığından yaralandı! Yol verme cinayeti
        Bıçakla kasığından yaralandı! Yol verme cinayeti
        14 yaşındaki katilden şaşırtan ifade!
        14 yaşındaki katilden şaşırtan ifade!
        3 ürün grubunun kargo yoluyla ülkeye girişine kısıtlama
        3 ürün grubunun kargo yoluyla ülkeye girişine kısıtlama
        Serenay paylaşılamıyor
        Serenay paylaşılamıyor
        Galatasaray'da ödemeler yapıldı
        Galatasaray'da ödemeler yapıldı
        Fenerbahçe topa sahip skora değil!
        Fenerbahçe topa sahip skora değil!

        Benzer Haberler

        Burdur'da üzerine saman balyaları düşen çiftçi öldü
        Burdur'da üzerine saman balyaları düşen çiftçi öldü
        50 yılda Burdur Gölü'nün 94 kilometrekare yüzey alanı yok oldu
        50 yılda Burdur Gölü'nün 94 kilometrekare yüzey alanı yok oldu
        Burdurlu sanatçıya 'Somut Olmayan Kültür Miras Taşıyıcısı' unvanı
        Burdurlu sanatçıya 'Somut Olmayan Kültür Miras Taşıyıcısı' unvanı
        Burdur'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
        Burdur'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
        Burdur'da patoz makinesine sıkışan kişi hayatını kaybetti
        Burdur'da patoz makinesine sıkışan kişi hayatını kaybetti
        Belediye başkanından suyu çekilen Salda için 'kaybedebiliriz' uyarısı
        Belediye başkanından suyu çekilen Salda için 'kaybedebiliriz' uyarısı