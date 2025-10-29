Burdur'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Burdur'un Gölhisar ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Halil Yılmaz idaresindeki 15 HP 389 plakalı motosiklet Gölhisar-Altınyayla Karayolu'nda, Ali K. yönetimindeki 15 AB 287 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibince yapılan kontrollerde, motosiklet sürücüsü Halil Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ve araçtaki Tursun Ç. ise ambulansla hastaneye sevk edildi.
Yılmaz'ın cenazesi ise morga kaldırıldı.
