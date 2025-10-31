Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri

        Burdur'da şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü öldü

        Burdur'un Bucak ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 10:36 Güncelleme: 31.10.2025 - 10:36
        
        

        Mustafa Enes Karaca (24) idaresindeki 15 RA 559 plakalı hafif ticari araç, Antalya-Isparta kara yolu Kargı köyü mevkisinde şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibince yapılan kontrolde, sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

        Karaca'nın cesedi, Bucak Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

