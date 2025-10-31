Burdur'da şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü öldü
Burdur'un Bucak ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaşamını yitirdi.
Mustafa Enes Karaca (24) idaresindeki 15 RA 559 plakalı hafif ticari araç, Antalya-Isparta kara yolu Kargı köyü mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibince yapılan kontrolde, sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Karaca'nın cesedi, Bucak Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
