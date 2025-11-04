Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri

        Bucak'ta çıkan yangında ev ve ahır kullanılmaz hale geldi

        Burdur'un Bucak ilçesinde çıkan yangında ev ve ahır kullanılmaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2025 - 10:54 Güncelleme: 04.11.2025 - 10:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bucak'ta çıkan yangında ev ve ahır kullanılmaz hale geldi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Burdur'un Bucak ilçesinde çıkan yangında ev ve ahır kullanılmaz hale geldi.

        Kuşbaba Köyü'nde Mustafa S.'ye ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevler, evin bahçesindeki ahıra da sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle ev ve ahır kullanılmaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Resmi Gazete'de yayımlandı: Motosiklet sürücü ve yolcularına koruyucu eldiven şartı
        Resmi Gazete'de yayımlandı: Motosiklet sürücü ve yolcularına koruyucu eldiven şartı
        TÜBİTAK ve Aselsan'a FETÖ operasyonu! 5 ilde 19 gözaltı kararı!
        TÜBİTAK ve Aselsan'a FETÖ operasyonu! 5 ilde 19 gözaltı kararı!
        Galatasaray'ın rakibi Ajax!
        Galatasaray'ın rakibi Ajax!
        Zayıf olmak mı balık etli olmak mı daha sağlıklı?
        Zayıf olmak mı balık etli olmak mı daha sağlıklı?
        Duran'ın dönüşü!
        Duran'ın dönüşü!
        29 kentte operasyon!... Fal ve büyü dolandırıcılığı: 62 gözaltı!
        29 kentte operasyon!... Fal ve büyü dolandırıcılığı: 62 gözaltı!
        Osimhen'den Galatasaray sözleri!
        Osimhen'den Galatasaray sözleri!
        Sivas'ta kanlı düello! İkisi de tetiğe bastı!
        Sivas'ta kanlı düello! İkisi de tetiğe bastı!
        Ronaldo'dan Messi sorusuna olay cevap!
        Ronaldo'dan Messi sorusuna olay cevap!
        1700 metreden atlayış yaptı... Paraşütçünün feci ölümü!
        1700 metreden atlayış yaptı... Paraşütçünün feci ölümü!
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        Otomobil satışlarında tarihi rekor
        Otomobil satışlarında tarihi rekor
        "Arda, Real Madrid için bugünün kilit oyuncusu!"
        "Arda, Real Madrid için bugünün kilit oyuncusu!"
        Şarkıcı Güllü'nün parkelerinin kriminal raporu çıktı
        Şarkıcı Güllü'nün parkelerinin kriminal raporu çıktı
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        Hamsi bir haftada yüzde 100’den fazla arttı
        Hamsi bir haftada yüzde 100’den fazla arttı
        Trump'tan Mamdani'ye "fonları keserim" tehdidi
        Trump'tan Mamdani'ye "fonları keserim" tehdidi
        Avukat Asgari Ücret Tarifesi, Resmi Gazete'de
        Avukat Asgari Ücret Tarifesi, Resmi Gazete'de
        Hangi renk ruh halini değiştiriyor?
        Hangi renk ruh halini değiştiriyor?

        Benzer Haberler

        Bakan Uraloğlu: Burdur-Tefenni-Çavdır Yolu ile yıllık toplam 831 milyon lir...
        Bakan Uraloğlu: Burdur-Tefenni-Çavdır Yolu ile yıllık toplam 831 milyon lir...
        Bakan Uraloğlu, AK Parti Burdur İl Başkanlığı'nda konuştu:
        Bakan Uraloğlu, AK Parti Burdur İl Başkanlığı'nda konuştu:
        Bakan Uraloğlu: Burdur-Tefenni-Çavdır Yolu ile yıllık toplam 831 milyon lir...
        Bakan Uraloğlu: Burdur-Tefenni-Çavdır Yolu ile yıllık toplam 831 milyon lir...
        Bakan Uraloğlu "Burdur-Tefenni-Çavdır Yolu"nun açılış töreninde konuştu:
        Bakan Uraloğlu "Burdur-Tefenni-Çavdır Yolu"nun açılış töreninde konuştu:
        Bakan Uraloğlu Burdur-Tefenni-Çavdır Yolu'nu hizmete açacak:
        Bakan Uraloğlu Burdur-Tefenni-Çavdır Yolu'nu hizmete açacak:
        Burdur'da şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü öldü
        Burdur'da şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü öldü