Bucak'ta çıkan yangında ev ve ahır kullanılmaz hale geldi
Burdur'un Bucak ilçesinde çıkan yangında ev ve ahır kullanılmaz hale geldi.
Burdur'un Bucak ilçesinde çıkan yangında ev ve ahır kullanılmaz hale geldi.
Kuşbaba Köyü'nde Mustafa S.'ye ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler, evin bahçesindeki ahıra da sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle ev ve ahır kullanılmaz hale geldi.
