Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri

        Bucak'ta devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Burdur'un Bucak ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 15:01 Güncelleme: 07.11.2025 - 15:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bucak'ta devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Burdur'un Bucak ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Havva Ç. (38) idaresindeki 07 S 8494 plakalı otomobil Beşkonak Köyü'nde şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü, Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Saraçlar suç örgütüne operasyon! 1 milyar 800 milyon TL hesap hareketi!
        Saraçlar suç örgütüne operasyon! 1 milyar 800 milyon TL hesap hareketi!
        Türkiye ve Ferrero arasındaki 'fındık krizi' hakkında neler biliniyor?
        Türkiye ve Ferrero arasındaki 'fındık krizi' hakkında neler biliniyor?
        Trump Nijerya'ya müdahale planı hazırladı mı?
        Trump Nijerya'ya müdahale planı hazırladı mı?
        3 litre kızgın yağla kocasını öldürmüştü... Mahkeme ifadesi ortaya çıktı!
        3 litre kızgın yağla kocasını öldürmüştü... Mahkeme ifadesi ortaya çıktı!
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        Babasını defalarca bıçaklayıp öldürdü! Cezası belli oldu!
        Babasını defalarca bıçaklayıp öldürdü! Cezası belli oldu!
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        TCMB enflasyon tahminlerini açıkladı
        TCMB enflasyon tahminlerini açıkladı
        Bahis soruşturması! 21 kişi hakkında gözaltı kararı
        Bahis soruşturması! 21 kişi hakkında gözaltı kararı
        Geçmiş maçlara yönelik yaptırım olacak mı?
        Geçmiş maçlara yönelik yaptırım olacak mı?
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar!
        Rüyalar ve uykuya dair ilginç gerçekler
        Rüyalar ve uykuya dair ilginç gerçekler
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Beton mikseri yaya geçidinde can aldı!
        Beton mikseri yaya geçidinde can aldı!
        Tam 5 gün oldu... Eşi ve oğlu aranan babadan çarpıcı açıklama!
        Tam 5 gün oldu... Eşi ve oğlu aranan babadan çarpıcı açıklama!
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        Kedi satıp tüfek aldı, iki kişiyi öldürdü!
        Kedi satıp tüfek aldı, iki kişiyi öldürdü!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        Bu şarkı 3 bin 400 yıldır çalıyor!
        Bu şarkı 3 bin 400 yıldır çalıyor!

        Benzer Haberler

        Burdur'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Burdur'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Burdur'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        Burdur'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        Burdur'da 36 kilo skunk maddesi ele geçirildi, operasyon görüntülüleri film...
        Burdur'da 36 kilo skunk maddesi ele geçirildi, operasyon görüntülüleri film...
        Annesinin halı tezgahında öğrendiği dokumayı akademik kariyerine taşıdı
        Annesinin halı tezgahında öğrendiği dokumayı akademik kariyerine taşıdı
        Burdur'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
        Burdur'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
        Bucak'ta arazide çıkan ot yangını söndürüldü
        Bucak'ta arazide çıkan ot yangını söndürüldü