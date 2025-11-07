Bucak'ta devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Burdur'un Bucak ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Havva Ç. (38) idaresindeki 07 S 8494 plakalı otomobil Beşkonak Köyü'nde şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.
