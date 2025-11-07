Burdur'da 1 kişi evinde ölü bulundu
Burdur'un Gölhisar ilçesinde 1 kişi evinde ölü bulundu.
Burdur'un Gölhisar ilçesinde 1 kişi evinde ölü bulundu.
Çeşme Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde yaşayan Nurşen Çelik'ten (45) yaklaşık 30 gündür haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine eve acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Eve giren ekipler, Çelik'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yerindeki incelemelerin ardından Çelik'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.