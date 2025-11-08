Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri

        Burdur'da evde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti

        Burdur'un Yeşilova ilçesinde evde çıkan yangında 2 kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 11:40 Güncelleme: 08.11.2025 - 11:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Burdur'da evde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Burdur'un Yeşilova ilçesinde evde çıkan yangında 2 kişi yaşamını yitirdi.

        İlçeye bağlı Güney köyünde bir evde elektrik sobasından kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında Şerife B. (88) ve Durmuş B'nin (94) cansız bedenine ulaşıldı.

        Yapılan incelemenin ardından cenazeler Yeşilova Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Parfüm deposunda yangın: 6 ölü!
        Parfüm deposunda yangın: 6 ölü!
        Maaş zammında hesaplar değişti
        Maaş zammında hesaplar değişti
        Soruşturma başlatıldı! Özel hastanede usulsüzlük ve darp iddiası!
        Soruşturma başlatıldı! Özel hastanede usulsüzlük ve darp iddiası!
        Galatasaray açıkladı: Ameliyat oldu!
        Galatasaray açıkladı: Ameliyat oldu!
        Ticaret Bakanlığı'ndan ‘gizemli kutu’ kararı
        Ticaret Bakanlığı'ndan ‘gizemli kutu’ kararı
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Selanik'teki Atatürk Evi ziyarete açılıyor
        Selanik'teki Atatürk Evi ziyarete açılıyor
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        Sokaktaki kedileri besleyen iş insanına feci darp!
        Sokaktaki kedileri besleyen iş insanına feci darp!
        İşte dünyaca ünlü 10 ikonik sokak yemeği!
        İşte dünyaca ünlü 10 ikonik sokak yemeği!
        2 kadın hayatını kaybetti, 4 yaralı! Kahreden kaza kamerada!
        2 kadın hayatını kaybetti, 4 yaralı! Kahreden kaza kamerada!
        İşte Beşiktaş'ın Antalyaspor 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın Antalyaspor 11'i!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Öğleden sonra birçok kentte sağanak var... Yurdumuzda hava durumu!
        Öğleden sonra birçok kentte sağanak var... Yurdumuzda hava durumu!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        İstatistikler 'Gladyatör'ü doğruluyor
        İstatistikler 'Gladyatör'ü doğruluyor
        İstanbul'a altın madalya!
        İstanbul'a altın madalya!
        Yaklaşık 2 milyon kişi 2. üniversitesini okuyor
        Yaklaşık 2 milyon kişi 2. üniversitesini okuyor
        Rüyalar ve uykuya dair ilginç gerçekler
        Rüyalar ve uykuya dair ilginç gerçekler

        Benzer Haberler

        Burdur'da çıkan yangında yaşlı çift hayatını kaybetti
        Burdur'da çıkan yangında yaşlı çift hayatını kaybetti
        Burdur'da 1 kişi evinde ölü bulundu
        Burdur'da 1 kişi evinde ölü bulundu
        Burdur'da 1 aydır haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu
        Burdur'da 1 aydır haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu
        TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada akademisyen Serkan Doğan, hayatını kay...
        TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada akademisyen Serkan Doğan, hayatını kay...
        Kavşağa aşırı hızla giren tır otomobile çarptı: 1 ölü
        Kavşağa aşırı hızla giren tır otomobile çarptı: 1 ölü
        Burdur'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
        Burdur'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü