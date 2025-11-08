Burdur'da evde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti
Burdur'un Yeşilova ilçesinde evde çıkan yangında 2 kişi yaşamını yitirdi.
Burdur'un Yeşilova ilçesinde evde çıkan yangında 2 kişi yaşamını yitirdi.
İlçeye bağlı Güney köyünde bir evde elektrik sobasından kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında Şerife B. (88) ve Durmuş B'nin (94) cansız bedenine ulaşıldı.
Yapılan incelemenin ardından cenazeler Yeşilova Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.