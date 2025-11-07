Burdur'da bir kişinin öldüğü trafik kazasına ilişkin tır sürücüsü tutuklandı
Burdur'da tırla çarpışan otomobil sürücüsünün öldüğü kazaya ilişkin gözaltına alınan tır şoförü tutuklandı.
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Kavşağı'nda otomobille çarpışan tırın sürücüsü N.D. (30) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı çıkarıldığı hakimlikçe "taksirle adam öldürme" suçundan tutuklandı.
Serkan Doğan idaresindeki 07 NOJ 70 plakalı otomobil, dün Burdur-Antalya kara yolu Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Kavşağı'nda N.D. yönetimindeki IF 72 SER plakalı tırla çarpışmış, kazada Serkan Doğan hayatını kaybetmişti.
