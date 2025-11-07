Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri

        Burdur'da bir kişinin öldüğü trafik kazasına ilişkin tır sürücüsü tutuklandı

        Burdur'da tırla çarpışan otomobil sürücüsünün öldüğü kazaya ilişkin gözaltına alınan tır şoförü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 19:04 Güncelleme: 07.11.2025 - 19:04
        Burdur'da bir kişinin öldüğü trafik kazasına ilişkin tır sürücüsü tutuklandı
        Burdur'da tırla çarpışan otomobil sürücüsünün öldüğü kazaya ilişkin gözaltına alınan tır şoförü tutuklandı.

        Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Kavşağı'nda otomobille çarpışan tırın sürücüsü N.D. (30) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlı çıkarıldığı hakimlikçe "taksirle adam öldürme" suçundan tutuklandı.

        Serkan Doğan idaresindeki 07 NOJ 70 plakalı otomobil, dün Burdur-Antalya kara yolu Mehmet Akif​​​​​​​ Ersoy Üniversitesi Kavşağı'nda N.D. yönetimindeki IF 72 SER plakalı tırla çarpışmış, kazada Serkan Doğan hayatını kaybetmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

