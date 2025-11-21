Bucak'ta Gazze yararına kermes düzenlendi

Bucak Mehmet Cadıl Anadolu Lisesi Müdürü Hüseyin Kahraman, kermesin düzenlenmesinde emeği geçen öğrencilere, öğretmenlere ve velilere teşekkür etti.

Kermesten elde edilen gelirin, Gazze halkına ulaştırılmak üzere ilgili kurumlara ulaştırılacağı öğrenildi.

Mehmet Cadıl Anadolu Lisesi'nin bahçesinde yapılan kermeste, öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin hazırladığı yiyecekler satışa sunuldu.

Burdur'un Bucak ilçesinde lise öğrencileri tarafından Gazze'ye destek için kermes düzenlendi.

