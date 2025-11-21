Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri

        Bucak'ta Gazze yararına kermes düzenlendi

        Burdur'un Bucak ilçesinde lise öğrencileri tarafından Gazze'ye destek için kermes düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 12:38 Güncelleme: 21.11.2025 - 12:38
        Bucak'ta Gazze yararına kermes düzenlendi
        Burdur'un Bucak ilçesinde lise öğrencileri tarafından Gazze'ye destek için kermes düzenlendi.

        Mehmet Cadıl Anadolu Lisesi'nin bahçesinde yapılan kermeste, öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin hazırladığı yiyecekler satışa sunuldu.

        Kermesten elde edilen gelirin, Gazze halkına ulaştırılmak üzere ilgili kurumlara ulaştırılacağı öğrenildi.

        Bucak Mehmet Cadıl Anadolu Lisesi Müdürü Hüseyin Kahraman, kermesin düzenlenmesinde emeği geçen öğrencilere, öğretmenlere ve velilere teşekkür etti.

