Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri Haberleri

        Burdur'da bir kadının evinde öldürülmesine ilişkin 3 sanığın yargılanmasına başlandı

        Burdur'da bir kadının evinde öldürülmesine ilişkin 3 sanığın yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 18:07 Güncelleme: 26.12.2025 - 18:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Burdur'da bir kadının evinde öldürülmesine ilişkin 3 sanığın yargılanmasına başlandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Burdur'da bir kadının evinde öldürülmesine ilişkin 3 sanığın yargılanmasına başlandı.

        Burdur 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanıklar Seray Ö, Tülay A. ve Adnan Bedir ile maktulün yakınları ve avukatlar katıldı.

        Tutuklu sanık Seray Ö. savunmasında, Adnan Bedir'le gönül ilişkisi olduğunu ve evli olduğunu öğrendiğinde ilişkiyi bitirmek istediğini söyledi.

        Olay günü Tülay ile maktul Özge'nin yaşadığı apartmana gittiklerini anlatan sanık, "Özge beni tanıyordu daha önce evine geldiğimde konut dokunulmazlığı nedeniyle beni şikayet etti, o yüzden Tülay konuşmak istedi. Tülay evden çıktıktan sonra yanıma geldi. Tülay'ın içeri girerken giydiği kıyafetler bana ait değildi. Tülay bana olayı anlattıktan sonra 112’yi arayarak ihbarda bulundum. Özge'nin vefat ettiğini hastanede öğrendim." dedi.

        Tutuklu sanık Tülay A. ise, olay günü çantanın içindeki kıyafetleri Seray Ö'nün koyduğu iddiasında bulundu.

        Maktulün evine girerken Seray Ö'nün çantaya koyduğu kıyafetleri üzerine giydirdiğini anlatan Tülay A, Özge'nin evine gittiğini, çıkan arbedede maktulün karnından kan geldiğini görerek evden ayrıldığını söyledi.

        Tülay A. telefonu Seray'da olduğu için 112'yi aramak istediğini ancak izin vermediğini savundu.

        Tutuklu sanık Adnan Bedir ise üzerine atılan suçları kabul etmeyerek 8 aydır çocuklarını göremediğini belirtip tahliyesini talep etti.

        Mahkeme heyeti, 3 sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 13 Şubat'a erteledi.

        Mahkeme sonrası, adliye önünde konuşan Özge Çetin Bedir'in babası Mehmet Çetin, 3 sanığın da en ağır cezayı almasını istedi.

        Burdur Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Hatice Ürküt ise mahkemeye katılma taleplerinin reddedildiğini söyleyerek davanın takipçisi olduklarını aktardı.

        - Olay

        10 Haziran'da Bağlar Mahallesi 14036 Sokak'ta yaşayan Özge Bedir (35) ile evine gelen Tülay A. (22) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda Tülay A, Bedir'i boğazından ve karın bölgesinden bıçaklayarak olay yerinden kaçmıştı.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Özge Bedir'in hayatını kaybettiği belirlenirken gözaltına alınan Tülay A. ve Seray Ö. ile maktulün eşi Adnan Bedir (35) tutuklanmıştı.

        Hazırlanan iddianamede ise sanık Tülay A. ile arkadaşı sanık Seray Ö. hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, maktulün eşi sanık Adnan Bedir hakkında ise "yakın akrabayı tasarlayarak öldürmeye yardım etme" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahis oynayan teknik direktörlerin cezaları açıklandı!
        Bahis oynayan teknik direktörlerin cezaları açıklandı!
        3. çocuk katil vakası! 17 yaşındaki Atlas öldü!
        3. çocuk katil vakası! 17 yaşındaki Atlas öldü!
        Kaçış yolunda korkunç cinayet!
        Kaçış yolunda korkunç cinayet!
        3 yaşındaki Yağız'ı fıstık öldürdü! İhmalle suçlanan doktorun cezasına aileden tepki!
        3 yaşındaki Yağız'ı fıstık öldürdü! İhmalle suçlanan doktorun cezasına aileden tepki!
        Nakit parayla altın almak yasaklandı mı?
        Nakit parayla altın almak yasaklandı mı?
        EMA ve FDA'dan ilaçta yapay zeka adımı
        EMA ve FDA'dan ilaçta yapay zeka adımı
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Leyla Aydemir davası 12 Şubat'a ertelendi
        Leyla Aydemir davası 12 Şubat'a ertelendi
        Karlov suikastı planlayıcısı Cemal Karaata adını değiştirmiş
        Karlov suikastı planlayıcısı Cemal Karaata adını değiştirmiş
        Paylaşımla gelen katliam... Ada ile Mert'i öldürdü! Bir baba bunu nasıl yapar?
        Paylaşımla gelen katliam... Ada ile Mert'i öldürdü! Bir baba bunu nasıl yapar?
        Serdal Adalı'dan transfer açıklaması!
        Serdal Adalı'dan transfer açıklaması!
        Kante'de geri sayım! Yönetim Arap Yarımadası'nda
        Kante'de geri sayım! Yönetim Arap Yarımadası'nda
        Miras davası sonuçlandı
        Miras davası sonuçlandı
        Garajdaki kaykayı bulabilir misiniz?
        Garajdaki kaykayı bulabilir misiniz?
        Bir rekor da ikinci elden geldi
        Bir rekor da ikinci elden geldi
        Galatasaray'ın konuğu Gaziantep FK!
        Galatasaray'ın konuğu Gaziantep FK!
        "Tecrübeli isimlerle çalışmak konfor alanı sağlıyor"
        "Tecrübeli isimlerle çalışmak konfor alanı sağlıyor"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Türkiye vazgeçilmez aktör haline geldi"
        "Türkiye vazgeçilmez aktör haline geldi"
        Tık avcılarının kurbanı oldu
        Tık avcılarının kurbanı oldu

        Benzer Haberler

        Cinayetle biten kadınların yasak aşk tartışmasında acılı baba konuştu: "Ben...
        Cinayetle biten kadınların yasak aşk tartışmasında acılı baba konuştu: "Ben...
        Burdur'da şüpheli çanta fünyeyle patlatıldı
        Burdur'da şüpheli çanta fünyeyle patlatıldı
        Burdur'da şüpheli çanta fünye ile patlatıldı
        Burdur'da şüpheli çanta fünye ile patlatıldı
        Burdur'da uyuşturucu operasyonlarında 2 tutuklama
        Burdur'da uyuşturucu operasyonlarında 2 tutuklama
        Emekli kadını dolandırılmaktan banka görevlisi kurtardı, eşi 350 bin lira k...
        Emekli kadını dolandırılmaktan banka görevlisi kurtardı, eşi 350 bin lira k...
        Çeltikçi'de evde çıkan yangın hasara neden oldu
        Çeltikçi'de evde çıkan yangın hasara neden oldu