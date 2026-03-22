Burdur'da 2 kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı

Burdur'da iki kişiyi bıçakla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.



Burç Mahallesi'nde yabancı uyruklu M.G. (19) ve M.M'yi (24) çıkan kavgada bıçakla yaraladığı için gözaltına alınan H.D. (17), emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.



Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



- Olay



Atatürk Caddesi'nde dün M.G. (19) ve M.M. (24) yürüdükleri sırada henüz bilinmeyen nedenle H.D. (17) ile tartışmaya başlamış, kavgaya dönüşen olayda H.D. bıçakla M.G. ve M.M'yi yaralamıştı. H.D, Cumhuriyet Meydanı'nda gördüğü polis ekibine olayı anlatarak teslim olmuştu.

