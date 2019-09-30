Burdur Valisi Hasan Şıldak öğrencilerle buluştu

Eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul ziyaretlerine devam eden Burdur Valisi Hasan Şıldak, mesaisine 15 Temmuz Anadolu Lisesini ziyaretiyle devam etti. Haftanın ilk dersinde 15 Temmuz Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri ile birlikte olan Vali Şıldak, İstiklal Marşı töreninin ardından kısa bir konuşma yaparak 20192020 eğitim öğretim yılından beklentilerini paylaştı. Törenin ardından Öğretmenlerle toplantı yapan, sınıfları ziyaret eden Vali Şıldak, yeni öğretim yılının başta öğrencilerimiz olmak üzere bütün eğitim kadrosu için hayırlı olmasını diledi. Vali Şıldak, başarı temennisinde bulunduğu son sınıf öğrencileriyle bir süre sohbet ederek dersleri ile ilgili bilgi aldı.

BURDUR 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:27

GÜNEŞ 06:47

ÖĞLE 12:54

İKİNDİ 16:14

AKŞAM 18:51

YATSI 20:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.