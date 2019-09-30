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Burdur Valisi Hasan Şıldak öğrencilerle buluştu

İHA

Eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul ziyaretlerine devam eden Burdur Valisi Hasan Şıldak, mesaisine 15 Temmuz Anadolu Lisesini ziyaretiyle devam etti. Haftanın ilk dersinde 15 Temmuz Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri ile birlikte olan Vali Şıldak, İstiklal Marşı töreninin ardından kısa bir konuşma yaparak 20192020 eğitim öğretim yılından beklentilerini paylaştı. Törenin ardından Öğretmenlerle toplantı yapan, sınıfları ziyaret eden Vali Şıldak, yeni öğretim yılının başta öğrencilerimiz olmak üzere bütün eğitim kadrosu için hayırlı olmasını diledi. Vali Şıldak, başarı...

Burdur Valisi Hasan Şıldak öğrencilerle buluştu

Eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul ziyaretlerine devam eden Burdur Valisi Hasan Şıldak, mesaisine 15 Temmuz Anadolu Lisesini ziyaretiyle devam etti. Haftanın ilk dersinde 15 Temmuz Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri ile birlikte olan Vali Şıldak, İstiklal Marşı töreninin ardından kısa bir konuşma yaparak 20192020 eğitim öğretim yılından beklentilerini paylaştı. Törenin ardından Öğretmenlerle toplantı yapan, sınıfları ziyaret eden Vali Şıldak, yeni öğretim yılının başta öğrencilerimiz olmak üzere bütün eğitim kadrosu için hayırlı olmasını diledi. Vali Şıldak, başarı temennisinde bulunduğu son sınıf öğrencileriyle bir süre sohbet ederek dersleri ile ilgili bilgi aldı.

BURDUR

01 Ekim 2019 Salı

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