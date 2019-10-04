Burdur yeni Emniyet Müdürü Ümit Bitirik görevine başladı.

İçişleri Bakanlığının son kararnamesi ile Burdur Emniyet Müdürülüğü görevine atanan Ümit Bitirik görevine resmen başladı. Emniyet Müdürlüğü binasında düzenlenen devir teslim töreni öncesi Bitirik için karşılama töreni düzenlendi.

Emniyet Müdürlüğü önünde yapılan törende Yeni Emniyet Müdürünü, sor kararname ile merkeze alınan eski Emniyet Müdürü Arif Çankal karşıladı. Makamda Görevi Yeni Emniyet Müdürüne devreden Arif Çankal “ Bu hizmet bayrak yarışıdır. Bayrağımızı arkadaşımıza teslim ediyorum” dedi.

Burdur yeni Emniyet Müdürü Ümit Bitirik ise “ Yaklaşık 25 aydır görev yaptığım Kars İl Emniyet Müdürlüğü görevimden Sayın Cumhurbaşkanımızın, İçişleri Bakanlığımızın ve Emniyet Genel Müdürlüğümüzün onayları ile Burdur’a atanmış bulunuyorum. Devraldığımız bayrağı en iyi şekilde temsil edeceğiz" dedi.

BURDUR 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:29

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