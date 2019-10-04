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Başkan Ercengiz, Hayvanları Koruma Gününü öğrencilerle kutlandı

İHA

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü sebebiyle Burdur Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezini Burdur Özel Turuncu Eğitim Temel Lisesi ile birlikte ziyaret etti. Mama torbalarını kucaklayarak, barınağa gelen liseliler, sokak hayvanlarını sevindirdi.

Başkan Ercengiz, Hayvanları Koruma Gününü öğrencilerle kutlandı

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü sebebiyle Burdur Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezini Burdur Özel Turuncu Eğitim Temel Lisesi ile birlikte ziyaret etti. Mama torbalarını kucaklayarak, barınağa gelen liseliler, sokak hayvanlarını sevindirdi.
Burdur Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nde düzenlenen programa Başkan Ercengiz ile birlikte Belediye Başkan Yardımcıları Hasan Duygulu ve Ali Say, Doğa Koruma ve Milli Parklar 6’ıncı Bölge Müdürlüğü Burdur Şube Müdürü Tamer Yılmaz, Burdur Özel Turuncu Eğitim Temel Lisesi öğretmen ve öğrencileri katıldı. Keyifli geçen ziyarette, öğrenciler sokak hayvanlarıyla yakından ilgilendi. Programda Burdur Belediyesi Veteriner Hekimi Mete Gümen, Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi hakkında bilgi verdi. Başkan Ercengiz ise liselilerle birlikte sokak hayvanlarının beslenme noktalarına mama bıraktı.
Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, “Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü, bizde hayvan barınağımızda çalışanlarımızla, öğrencilerimizle, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğümüz ile gençlerimizi ağırlamaya çalışıyoruz. Buradaki baktığımız, beslediğimiz, kimisini tedavi ettiğimiz, kimisini kısırlaştırdığımız tekrar doğal yaşamına bıraktığımız hayvanların, çocuklarla ve gençlerle buluşmasını sağlamak için bugün böyle bir etkinlik tertipledi arkadaşlarımız, bizde geldik, genç kardeşlerimizle birlikte besleme yaptık. Hayvanlarımızın, bu dünyada yaşam paydaşları olduğunu asla unutmamalıyız. Bu dünya bize sadece kendimiz için kullanmak üzere verilmiş bir dünya değildir. Yaşayan tüm varlıklardan hepimiz sorumluyuz. Bugün Türkiye’de ya da dünyanın herhangi bir yerinde kendi doğal yaşamından koparılmış ve artık insanların hizmetine sunulmuş canlıların elbette beslenmesi, bakılması, hastalıklarının tedavi edilmesi ve doğayı birlikte paylaşması gibi sorumluluklarımız var. Bu tarafından baktığımız zaman tabi ki hiçbir sevgiyi fanatikleştirmeden, hiçbir canlıyı da ötekileştirmeden bu dengeyi tam da orta yerinde durarak, bizler yönetici olarak tutmak zorundayız. Hassasiyetleri anlayabiliyoruz, ne çok sevenden ne de çok korkandan rahatsız değiliz. Çok sevenle çok korkanın, hayvanlarla bir arada yaşamak isteyenleri, bizim de görevimiz bir arada yaşatabilmek için gayret göstermektir. Tekrar dünya hayvanlarının korunmasıyla ilgili bu özel farkındalık gününü ben de kutlamak istiyorum” şeklinde konuştu.

BURDUR

04 Ekim 2019 Cuma

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