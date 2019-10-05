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Arkadaşını çıkarmak istediği çaya kendisi düşüp, yaralandı

DHA

BURDUR Çayı'na düşen ayakkabısını almak için aşağı inen arkadaşını kurtarmak isteyen Hüseyin Gürcü (18) dengesini kaybederek, 5 metre yükseklikten çaya düştü. Yaralanan genç, halat yardımıyla kurtarıldıktan sonra hastaneye götürüldü.

BURDUR Çayı'na düşen ayakkabısını almak için aşağı inen arkadaşını kurtarmak isteyen Hüseyin Gürcü (18) dengesini kaybederek, 5 metre yükseklikten çaya düştü. Yaralanan genç, halat yardımıyla kurtarıldıktan sonra hastaneye götürüldü.
Özgür Mahallesi Çayboyu mevkisinde dün akşam arkadaşlarıyla yürüyüşe çıkan Yusuf Y.'nin şakalaşırken arkadaşına fırlattığı ayakkabısı Burdur Çayı'na düştü. Bunun üzerine Yusuf Y. ayakkabısını almak için çaya indi. Suyun ayakkabısını götürdüğünü gören Yusuf Y., duvara tırmanarak yukarı çıkmak istedi. Yusuf Y.'ye yardım etmek isteyen arkadaşı Hüseyin Gürcü, çayın demir korkuluklarından sarktı. Arkadaşını elinden tutup çıkarmak isteyen Hüseyin Gürcü dengesini kaybederek, 5 metre yükseklikten çaya düştü.
Hüseyin Gürcü'nün düştüğünü gören diğer arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Halat yardımıyla yukarı çekilen Hüseyin Gürcü, ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Hüseyin Gürcü'nün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Çaydan çıkamayan Yusuf Y. de ekipler tarafından kurtarıldı.

BURDUR

05 Ekim 2019 Cumartesi

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