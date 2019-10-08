Foseptiğe düşen inek ve kaplumbağa kurtarıldı

BURDUR'un Bucak ilçesinde, ahırdan çıkıp, foseptiğe düşen inek ile kaplumbağa, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Olay, sabah saatlerinde, Bucak'a bağlı Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Süleyman Gökalp'in hayvanlarını yemlediği sırada ahırdan çıkan ineği, evin ön tarafında bulunan ve kullanılmayan, içi yarıya kadar su dolu, 3 metrelik foseptiğe düştü. Gökalp ve komşuları, hayvanı kurtarmaya çalıştı; ancak sonuç alamayınca Bucak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, önce ineğin boğulmaması için başına ip bağlayıp, yukarı çekti daha sonra itfaiye aracından foseptiğe su dolduruldu. Kuyunun dolmasıyla yukarı doğru çıkan inek, itfaiye ekiplerince çekilerek, çıkarıldı. İtfaiyecilerin tazyikli suyla yıkayıp, temizlediği inek, sahibine teslim edildi. İtfaiye ekipleri ayrıca Süleyman Gökalp'ten, ineğin düştüğü foseptiğin gün içinde kapatılmasını istedi.

Öte yandan itfaiyeciler, olay yerinden ayrılırken, suda kaplumbağanın hareket ettiğini fark etti. Bunun üzerine ekipler, kaplumbağayı da kurtararak, doğaya bıraktı.



BURDUR 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:33

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