Afgan kadının katil zanlısı eşi: Testereyle parçalara ayırıp, gömdüm

BURDUR'da geçen şubat ayında boş arazideki kuyuda parçalara ayrılmış cesedi bulunan Afgan Masoudeh Hashemi (26) adlı kadının katil zanlısı eşi Afgan Sayed Aghel Razavi (42) hakkında 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle dava açıldı. Razavi ifadesinde, "'Çocuklarımı alıp İstanbul'a gideceğim' dedi. Kendisini ikna etmeye çalıştım ama beni dinlemedi. İkna edemeyince başına çekiçle vurdum. Can çekişiyorken banyoya götürdüm. Salonda sigara içtim. Döndüğümde ölmüştü, testereyle parçalara ayırıp gömdüm" dedi.

Burdur'da oturan Said Abedin Hashemi, 10 Ocak günü polise başvurarak, teyzesi Masoudeh Hashemi'den 9 Ocak gününden itibaren haber alamadıklarını ve teyzesinin eşi Sayed Aghel Razavi'nin aynı gün ticari taksiyle İstanbul'a gittiğini, kendisine sorduklarında çelişkili ifadeler verdiğini belirterek, teyzesinin hayatından endişe ettiklerini belirtti.

Polisin yakalamak için çalışma başlattığı Sayed Aghel Razavi'nin 10 Ocak günü kardeşini telefonla arayarak, "Yengen bizi terk etti. İstanbul'a gitti. Sen İstanbul'u biliyorsun. Gidip onu alıp gelelim" dediği, bunun üzerine iki kardeşin taksiyle İstanbul'a gittiği ortaya çıktı. Avrasya Tüneli uygulama noktasında durdurulan taksideki Sayed Aghel Razavi ile kardeşi Seyyed Bahman Razavi (25) polis tarafından gözaltına alındı. Razavi kardeşler Burdur'a gönderildi. Sayed Aghel Razavi ifadesinde eşine sadece tokat attığını, yemek yedikten sonra uyuduklarını, uyandığında ise eşini yanında görmediğini söyledi. Razavi kardeşler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

CANSIZ BEDENİ TOPRAĞA GÖMÜLÜ BULUNDU

Polis kayıp kadının bulunması için çalışmalarını sürdürürken, 8 Şubat 2019 tarihinde Burdur merkez Bağlar Mahallesi 2'nci Taşar Kuyu Sokak'taki boş arazide toprağa gömülü ceset olduğu ihbarında bulunuldu. Olay yerine giden polis, parçalanarak torbalara konulmuş kadın cesediyle karşılaştı. Cansız beden, ekiplerin çalışması sonrası Burdur Devlet Hastanesi morguna konuldu. Üzerinden kimlik çıkmayan kadının, 9 Ocak'tan bu yana aranan Afganistan uyruklu Masoudeh Hashemi'ye ait olduğu tespit edildi. 2 çocuk annesi Masoudeh Hashemi'nin yaklaşık 1, 5 yıldır mülteci olarak Burdur'da yaşadığı belirlendi.

İFADESİNDE CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Masoudeh Hashemi'nin eşi Sayed Aghel Razavi ile kardeşi Seyyed Bahman Razavi yeniden gözaltına alındı. Sayed Aghel Razavi ifadesinde, eşini öldürerek gömdüğünü itiraf etti. Razavi, ilk eşinin çocuklarını da alarak kendisini terk ettiğini, Masoudeh Hashemi ile 9 yıl önce Afganistan'da evlendiklerini ve iki kız çocukları olduğunu söyledi. Sayed Aghel Razavi 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Kardeşiyse ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Çiftin biri 5, diğeri 8 yaşındaki iki kızı ise devlet korumasına alındı.

'BAŞINA ÇEKİÇLE VURDUM, CAN ÇEKİŞİYORKEN BANYOYA GÖTÜRDÜM'

Hakkında Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan Sayed Aghel Razavi ifadesinde olayı şöyle anlattı:

"7 yıl Afganistan'da yaşadık. Türkiye'ye kaçak yollarla girerek Burdur'a yerleştik. 2 yıldır Burdur'da yaşıyoruz. Evliliğimizin ilk yıllarından itibaren eşimle aramızda problem var. Yaş farkı nedeniyle beni hiç sevmedi. 9 Ocak günü yine tartıştık. 'Çocuklarımı alıp İstanbul'a gideceğim' dedi. Kendisini ikna etmeye çalıştım ama beni dinlemedi. Bunun üzerine mutfaktaki demir çekici alarak yastığımın altına koydum. İkna edemeyince yatak odasında yatmakta olan eşimin başına çekiçle vurdum. Can çekişiyorken banyoya götürdüm. Banyoda can çekiştiği sırada salonda sigara içtim. Döndüğümde ölmüştü, parçalara ayırıp bir yere atmaya karar verdim. Testereyle parçalara ayırdım. Sabaha kadar bekledim. Kimsenin olmadığı bir zamanda eşimin parçalarını koyduğum çuvalları 3 tekerlekli el arabasıyla Bağlar Mahallesi'ne götürüp gömdüm."

Sayed Aghel Razavi'nin yargılandığı dava önümüzdeki günlerde görülecek.



BURDUR 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:33

GÜNEŞ 06:53

ÖĞLE 12:52

İKİNDİ 16:06

AKŞAM 18:40

YATSI 19:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.