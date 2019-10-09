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Balkan Şampiyonu, başarısını Başkan Ercengiz’le paylaştı

İHA

Bulgaristan'ın Panagurişte kentinde düzenlenen Uluslararası Balkan Güreş Şampiyonası'nda Şampiyon olan 8. Sınıf öğrencisi Ece Ece, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'i Makamında ziyaret etti.

Balkan Şampiyonu, başarısını Başkan Ercengiz’le paylaştı

Bulgaristan’ın Panagurişte kentinde düzenlenen Uluslararası Balkan Güreş Şampiyonası’nda Şampiyon olan 8. Sınıf öğrencisi Ece Ece, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz’i Makamında ziyaret etti.
Bulgaristan’ın Panagurişte kentinde düzenlenen Uluslararası Balkan Güreş Şampiyonası’nda U15 bayanlar 42 kilo kategorisinde Final müsabakasını kazanarak Balkan Şampiyonu olan Burdur Bahçeşehir Kolleji 8. Sınıf öğrencisi Ece Ece, madalya sevincini Başkan Ercengiz ile paylaştı. Balkan Şampiyonu Ece Ece’nin gerçekleştirdiği ziyaretten büyük gurur ve mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Ercengiz, “Ece’yi oğlum kadar sevdiğim bir kızım. Oğlumla birlikte aynı sınıfta başladılar ve bugüne kadarda aynı sınıftalar. Sadece sporda değil derslerinde de çok başarılı. Çünkü diyor ki ‘Sağlam kafa sağlam vücutta bulunuyor’ biz onu biliyoruz. O Yüzden hem sporunu yapıyor hem de derslerine güzel çalışıyor. Bizi gururlandırdı çok mutlu olduk. İlimizde çok küçük yaşta bir sporcumuzun olması ilerleyen yıllarda Ece’nin hem önünün açık olduğunu hem de bizi Milli formayla bizi temsil edeceğini bize gösterdi. Ecede bundan sonra kardeşlerini ve gençleri yetiştirecek alttan da onlara ablalık yapacak. Biz Ece’yi yürekten kutluyoruz başarılarının devamını her alanda diliyoruz” dedi.

BURDUR

09 Ekim 2019 Çarşamba

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