Dünya şampiyonu Kezban Akçin, Türkiye’yi temsil edecek

– Katar’da 1216 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek Dünya Plaj Güreşi'nde, dünya şampiyonu Burdurlu sporcu Kezban Akçin Türkiye’yi temsil edecek.

Katar'ın başkenti Doha'da bu yıl ilk defa düzenlenecek olan 2019 Dünya Plaj Oyunları'nda mücadele edecek Kezban Akçin, çalışmalarını sürdürüyor. Akçin, 70 kilogramda Katar’da yapılacak güreşte Burdur’u ve Türkiye’yi temsil edeceğini belirtti.

Çok iyi hazırlandıklarını kaydeden Antrenör Engin Bakay, “Hedefimiz, Katar’da yapılacak olan plaj güreşlerinde ülkemizi ve ilimizi en iyi şekilde temsil edip ilk 3’e girmek” dedi.

BURDUR 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:35

GÜNEŞ 06:55

ÖĞLE 12:51

İKİNDİ 16:04

AKŞAM 18:37

YATSI 19:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.