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MAKÜ’de ‘Ermenistan’ın İşgal Politikası Bölgesel ve Uluslararası Güvenlik Problemleri’ konulu panel

İHA

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından 'Ermenistan'ın İşgal Politikası: Bölgesel ve Uluslararası Güvenlik Problemleri' konulu panel düzenlendi.İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleşen panel, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından ‘Ermenistan’ın İşgal Politikası: Bölgesel ve Uluslararası Güvenlik Problemleri’ konulu panel düzenlendi.İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleşen panel, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.
Açılış konuşmaları ile devam eden programda ilk olarak İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Karagül konuştu. Prof. Dr. Karagül konuşmasında “Bölgemiz, hem Ortadoğu hem Kafkaslar hem de Anadolu, dünyanın merkezi konumundadır. Dolayısıyla küresel güçlerin nihai hedefi de dünyanın tamamına hükmetmek üzerine planlanmıştır. Ancak bilinen bir gerçek var ki küresel güçlerin dünya üzerindeki hâkimiyeti içinde bulunduğumuz, sahibi olduğumuz bu bölgeyi kontrol etmeleri ile mümkün olacaktır. Bu bölgeyi kontrol edemedikleri zaman küresel güç olma planları da gerçekleşmeyecektir. O yüzden bu bölgelerde sürekli savaşlar yaşanıyor. Bu oyunu oynayan küresel güçler özellikle bölgenin sosyokültürel yapılarından, dini ve etkin derinliklerinden kendilerine güç katmak adına ayrıştırıcı bir takım planlar yapmaktadırlar. Ancak bölge devleti ve insanları olarak bu farklılıkları zenginlik olarak görüp bu oyunu bozmalıyız. Gerçekleştirdiğimiz panele katılımlarınızla bizlere güç verdiniz.” dedi.
Türkiye Cumhuriyeti’nde bulunmaktan ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nde gerçekleşen panele katılarak bölge sorunlarını konuşmaktan büyük bir onur duyduğunu belirten Avrasya Güvenlik ve Strateji Araştırmaları Merkezi (ATSAM) Başkanı Dr. Hatem Cabbarlı ise “30 yıl önce Sovyetler Birliği’nin ayrılmasıyla Ermenistan da bağımsızlığını ilan etti. Ancak Ermenistan, bağımsızlığını ilan etmesinin ardından Türkiye ve Azerbaycan’a karşı militarist politikayı hayata geçirerek Azerbaycan topraklarının yüzde 20’sini işgal etti, Türkiye’ye yönelik de Sözde Ermeni Soykırımı propagandasını sürdürdü. Bu bakımdan Güney Kafkasya Devletlerine dikkat ettiğimiz zaman bölgenin güvenliğini tehdit eden tek ülkenin Ermenistan olduğu bilinmektedir. Çünkü Ermenistan sadece Azerbaycan topraklarının yüzde 20’sini işgal etmemiş bunun yanında Türkiye’nin Güney Doğu Bölgesi’nin Ermenistan toprağı olduğunu, Gürcistan ve İran’ın da topraklarının bir bölümünün kendi toprakları olduğunu iddia etmiştir. Bu açıdan üniversitemizde değerli öğretim üyelerimizin bir araya gelerek Ermenistan’ın işgal politikasının konuşulmasından ve katılan herkese teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.
Panelin Onur Konuğu Tarihçi Prof. Dr. Bayram Kodaman ise konuşmacı değil onur konuğu olarak katıldığını vurgulayarak Anadolu’da oynanan Ermeni oyunları ile ilgili kısa bilgiler aktardı.
Açılış konuşmalarının ardından ‘Ermenistan’ın İşgal Politikası: Bölgesel ve Uluslararası Güvenlik Problemleri’ konulu panele geçildi.
Oturum Başkanlığını MAKÜ Dr. Öğr. Üyesi Nazım Aksoy’un yaptığı panelin birinci oturumda Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Timuçin Kodaman, Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yalçın Sarıkaya ve MAKÜ Dr. Öğr. Üyesi Esme Özdaşlı tarafından sunumlar yapıldı.
Panelin ikinci oturumda ise Eko Avrasya Vakfı Genel Başkanı Hikmet Eren, Düzce Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Gökmen Kılıçoğlu, Atlas Araştırmalar Merkezi Başkanı Elhan Guliyev, Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Solmaz Güzelova, Avrasya Güvenlik ve Strateji Araştırmalar Merkezi Başkanı Dr. Hatem Cabbarlı tarafından sunumlar gerçekleştirildi. Panel katılımcılardan gelen soruların yanıtlanması ile son buldu.

BURDUR

11 Ekim 2019 Cuma

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