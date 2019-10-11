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Kanserle mücadele ederken de yamaç paraşütünden vazgeçmedi

DHA

BURDUR'da mide kanseri teşhisi konulan yamaç paraşütü pilotu Bahri Kılıçaslan (42), hastalığına rağmen uçmaktan vazgeçmedi. Bölgedeki Avşar Tepe'de uçuş yapan arkadaşlarının yanına giderek paraşütle atlayış yapan Kılıçaslan, "Uçmak beni motive ediyor ve adrenalin salgılıyor. Moral ve motivasyon oldu benim için" dedi.

BURDUR'da mide kanseri teşhisi konulan yamaç paraşütü pilotu Bahri Kılıçaslan (42), hastalığına rağmen uçmaktan vazgeçmedi. Bölgedeki Avşar Tepe'de uçuş yapan arkadaşlarının yanına giderek paraşütle atlayış yapan Kılıçaslan, "Uçmak beni motive ediyor ve adrenalin salgılıyor. Moral ve motivasyon oldu benim için" dedi.
Türkiye Hava Sporları Federasyonu Burdur İl Temsilcisi ve Burdur Yamaç Paraşütü Spor Kulübü Başkanı Bahri Kılıçaslan, midesinde zaman zaman meydana gelen ağrıları kontrol ettirmek için geçen ağustos ayında Antalya'daki özel bir hastaneye gitti. Burada yapılan tetkiklerin ardından Bahri Kılıçaslan'a, mide kanseri teşhisi konuldu. Kanser teşhisinden sonra kemoterapi tedavisi başlayan Kılıçaslan, geçen gün Avşar Tepe'den uçan yamaç paraşütçüsü arkadaşlarının yanına gitti. Burdur'da yamaç paraşütü sporunu 11 yıl önce başlatan Kılıçaslan, hastalığına rağmen yamaç paraşütüne binerek 380 rakımlı Avşar Tepe'den uçup, Burdur Gölü sahiline indi. Kılıçaslan uçuşu sırasında sosyal medya hesabından da canlı yayın yaptı.
'UÇMAK BENİ MOTİVE EDİYOR'
Bahri Kılıçaslan, "11 yıldır yamaç paraşütüyle uğraşıyorum. Allah'ın takdiri mide kanseri diye bir hastalığa yakalandık. Doktorlar 'istirahat et, bağışıklık sistemi düştüğü için dışarı çıkmayacaksın' dedi. Ama biz bu sporu yıllardır yapıyoruz. Uçmak beni motive ediyor ve adrenalin salgılıyor. Onun için ister istemez uçma isteği oluştu. Arkadaşların yanına gittim. Ben de uçtum. Bana çok büyük faydası oldu. Moral ve motivasyon oldu benim için" dedi.
'HİÇBİR ŞEYİ KAFAYA TAKMAYIN'
Bu tip hastalığa yakalananlara moral ve motivasyonlarını yüksek tutmalarını tavsiye eden Bahri Kılıçaslan, "İyi insanlarla beraber olsunlar. Morallerini bozacak insanlarla beraber olmasınlar. Bu tamamıyla moral ve motivasyonla geçen bir hastalık. Kısacası hiçbir şeyi kafaya takmayın. Yamaç paraşütü yapıyorsanız uçun, başka sporları yapıyorsanız yapmaya devam edin. Kesinlikle sosyal etkinliklerinize devam edin. Allah'ın verdiği bu dertten kurtulduktan sonra Burdur'daki paraşütçü arkadaşlarımla uçmaya devam edeceğim. Bizim uçtuğumuzu gören arkadaşlarımız bize moral verdi. Onların bize söyledikleri bizi de motive etti" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Bahri Kılıçaslan'ın uçarken yaptığı çekim (Cep telefonu görüntüsü)
Bahri Kılıçaslan'la röportaj
Sahile inişi (Cep telefonu görüntüsü)

BURDUR

11 Ekim 2019 Cuma

  • İMSAK 05:36
  • GÜNEŞ 06:56
  • ÖĞLE 12:51
  • İKİNDİ 16:03
  • AKŞAM 18:36
  • YATSI 19:51
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