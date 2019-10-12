– Burdur Belediye Başkanlığı ve FAKİRDER tarafından, Burdurlu Yazar Fakir Baykurt’un ölümünün 20’nci yıl dönümü dolayısıyla İstasyon Caddesi’nde oluşturulan Fakir Baykurt Kitap Köşesi düzenlenen törenle halkın hizmetine açıldı.

Burdur Belediye Başkanlığı ve Fakir Baykurt Kültür Sanat Derneği (FAKİRDER) tarafından Burdurlu Yazar Fakir Baykurt’un ölümünün 20’nci yıl dönümüne özel tören düzenlendi. Anma törenine, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel, Burdur İl Başkanı İzzet Akbulut, CHP Yeşilova İlçe Başkanı Ferdi Ay, CHP Kadın Kolları Başkanı Zinet Gezer il genel meclisi üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Fakir Baykurt’un yazılarının günümüze ışık tuttuğunu ifade eden Belediye Başkanı Ercengiz, “Ben Fakir Baykurt’un yaşadığı dönemden bu döneme projeksiyon tutan ve o dönemde yazdığı yalın köy hayatını ve kent birleşimini, O günlerde Türkiye’nin içinde bulunduğu birçok açmazın nasıl açılabileceğini ve Türkiye’nin sağlıklı yapılaşması için kendi hayatından kesitleri de içine koyarak, yazdığı birçok kitabın günümüzde hala güncelliğini kaybetmediğini söyleyerek sözlerime başlamak istiyorum. Aslında Fakir Baykurt, bir köy kent projesinin tende can bulduğu en önemli bugünlere kadar bizlerin taşıyabildiği, görebildiği ve fikirlerini anlamaya çalıştığı önemli bir hemşehrimizdir” dedi.

BURDUR 12 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:37

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