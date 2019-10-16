Burdur'daki STK'lardan Barış Pınarı'na destek

BURDUR'da, sivil toplum kuruluşları, Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası'nda(BUTSO) düzenlenen 'destek' toplantısına BUTSO Başkanı Yusuf Keyik ile çok sayıda STK'nin temsilcileri katıldı. BUTSO Başkanı Yusuf Keyik yaptığı açıklamada, "Amaç hem ülkemiz sınırlarının güvenliğini sağlamak hem de ülkemiz ve bölge ülkeleri için tehdit oluşturan terör koridorunu ortadan kaldırmaktır. Bu bölgeyi PKK/PYD/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerinden temizleyerek, Suriye halkını teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak, bölgede huzur, güven ve barış ortamını yeniden tesis etmektir. Bizler devletimizin aldığı bu kararın arkasındayız ve destekliyoruz. Türkiye, uluslararası kurallardan doğan hakkını kullanmıştır. Barış Pınarı Harekatı evrensel hukuk ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi terörle mücadele kararlılığı ile Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde başlatılmıştır" dedi.

Suriye'nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve siyasi birliğine saygı gösterildiğini, dolayısıyla bu harekatın meşru ve uluslararası hukuka uygun olduğunu vurgulayan Yusuf Keyik, masum insanları katleden, Türkiye'nin güvenliğine açık tehdit oluşturan terör gruplarına sessiz kalınmasının beklenemeyeceğine işaret etti. Yusuf Keyik, "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatıyla başlayıp devam eden tüm bu operasyonlarla Türkiye, terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermektedir. Aynı zamanda da sivillerin ve masumların korunmasına azami dikkat gösterilmektedir. Zaten bunu hem Fırat Kalkanı hem de Zeytin Dalı harekatlarında da gösterdik. Önceden terörün hakim olduğu bölgede hayat normale döndü, barış ve huzur geldi" diye konuştu.



BURDUR 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:40

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