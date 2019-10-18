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Süper Loto'da büyük ikramiye Bucak'a çıktı

DHA

MİLLİ Piyango İdaresi tarafından 17 Ekim'de yapılan Süper Loto'nun 626'ncı hafta çekilişinde 13 milyon 456 bin 349 liralık ikramiye, Burdur'un Bucak ilçesinde 1 kişiye çıktı.

MİLLİ Piyango İdaresi tarafından 17 Ekim'de yapılan Süper Loto'nun 626'ncı hafta çekilişinde 13 milyon 456 bin 349 liralık ikramiye, Burdur'un Bucak ilçesinde 1 kişiye çıktı.
Süper Loto'nun dün gece yapılan 626'ncı hafta çekilişinde 6 bilen talihli kuponun, Bucak ilçesinden yatırıldığı kaydedildi. Milli Piyango İdaresi'nce dün saat 21.15'te yapılan Süper Loto çekilişinde bir kişi, 13 milyon 456 bin 349 liralık büyük ikramiyenin sahibi oldu. Kupon Bucak Ganyan bayisinde yatırılırken, ikramiyenin isabet ettiği rakamlar 5-8-11-20-23-24 oldu.
BUCAK'A 2'NCİ BÜYÜK İKRAMİYE
Bucak Şans Oyunları Bayisi Mehmet İnal, Süper Loto'nun dünkü çekilişi ile Bucak'a ikinci kez büyük ikramiye çıktığını söyledi. Mehmet İnal, "2014 yılında Sayısal Loto çekilişinde aynı şekilde 6 bilen bir kişi Bucak'tan çıkmış ve 1 milyon 400 bin TL'lik büyük ikramiyenin sahibi olmuştu" dedi.
Mehmet İnal, büyük ikramiyenin kime çıktığını bilmediğini söyledi.

BURDUR

18 Ekim 2019 Cuma

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