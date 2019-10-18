Süper Loto’ta 13 milyonluk büyük ikramiye Bucak’a çıktı

Süper Loto'da 13 milyon 456 bin 349 liralık ikramiye, Burdur’un Bucak ilçesinde bir kişiye çıktı.

Milli Piyango İdaresi tarafından 17 Ekim’de çekilişi yapılan Süper Loto’nun 626’ncı hafta çekilişinde 13 milyon 456 bin 349 liralık ikramiye, Burdur’un Bucak ilçesinde bir vatandaşa çıktı. Süper Loto’nun talihli kuponunun Bucak’ta yapıldığı öğrenildi. Milli Piyango İdaresi Noter huzurunda 17 Ekim 2019 Perşembe günü saat 21.15’te yapılan Süper Loto çekilişinde Bucak’lı bir vatandaş, 13 milyon 456 bin 349 liralık büyük ikramiyenin sahibi oldu.

Büyük ikramiye 5811202324 rakamlarına isabet etti

Bileti satan Bucak Ganyan Bayi işletme sahibi Mehmet İnal, "Evet bileti ben sattım ancak kime sattığımı ya da hangi gün sattığımı bilmiyorum. Büyük ikramiye dün akşam Bucak’a çıkınca herkes biranda buraya yöneldi. Oldukça fazla talep var. Herkes Süper Loto oynamak için sıraya giriyor. Talep ciddi bir şekilde arttı. Biz de merakla bekliyoruz şanslı kişiyi” dedi.

BURDUR 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:42

GÜNEŞ 07:02

ÖĞLE 12:49

İKİNDİ 15:56

AKŞAM 18:26

YATSI 19:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.