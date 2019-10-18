Burdur Belediyesi şehitler için helva dağıttı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Burdur Belediyesi şehitler için helva dağıttı

İHA

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı şehitleri için Burdur Belediyesince cuma namazı sonrasında vatandaşlara helva dağıtıldı.

Burdur Belediyesi şehitler için helva dağıttı

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı şehitleri için Burdur Belediyesince cuma namazı sonrasında vatandaşlara helva dağıtıldı.
İl Müftüsü Enver Türmen’in duasının ardından helva dağıtımını bizzat yapan Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, "Milli Birlik ve beraberliğimizi kimse bozamaz. Her türlü iç ve dış tehditler karşısında bir araya gelebilen Türk milletinin ordusu millet olan bir devlet canlarını geçtiğimiz barış pınarı harekatında şehit olan canları uğurladık. Bugün hem şehitlerimiz hem de kahraman Mehmetciğimiz için helva dağıtımı yapıyoruz. Mehmetçiğimizin sağ salim burunları bile kanamadan evlerine dönmesi için dua ediyoruz" dedi.

BURDUR

18 Ekim 2019 Cuma

  • İMSAK 05:42
  • GÜNEŞ 07:02
  • ÖĞLE 12:49
  • İKİNDİ 15:56
  • AKŞAM 18:26
  • YATSI 19:41
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Süper Loto’ta 13 milyonluk büyük ikramiye Bucak’a çıktı
YEREL HABERLER Süper Loto’ta 13 milyonluk büyük ikramiye Bucak’a ...
Süper Loto'da büyük ikramiye Bucak'a çıktı
YEREL HABERLER Süper Loto'da büyük ikramiye Bucak'a çıktı
61 yıldır bakırcılık yapıyor
YEREL HABERLER 61 yıldır bakırcılık yapıyor
Uzman çavuş, misafirhanede ölü bulundu
YEREL HABERLER Uzman çavuş, misafirhanede ölü bulundu
Burdur'daki STK'lardan Barış Pınarı'na destek
YEREL HABERLER Burdur'daki STK'lardan Barış Pınarı'na destek
Burdur iş dünyası Barış Pınarı Harekatı için kenetlendi Sivil toplum kuruluşları ve iş dünyasından Barış Pınarı Harekatı'na tam destek
YEREL HABERLER Burdur iş dünyası Barış Pınarı Harekatı için ...
Burdur'da 3.4 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Burdur'da 3.4 büyüklüğünde deprem

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X