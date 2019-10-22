Türkiye'nin ilk kadın hava şehidinin adı, F-4 Fantom savaş uçağıyla anılacak (2)

muhabirine konuşan anne Gök, "Burdur Belediyesi'ne teşekkür ederim. Unutulmadı, unutmadılar hiçbir zaman. Bucak'ta da böyle bir girişimde bulunmuştuk. Hatta arkadaşlarıyla da konuştuk, Konya'da. Onlar da 'Biz de yardımcı olalım olsun' dediler. Burdur'a olacakmış. Biz Bucak'a da istemiştik. İnşallah Bucak'a da yapılır" dedi.

Kızı Ayfer Gök'ün bir an bile aklından çıkmadığını söyleyen Ümmügülsüm Gök, "Şu an hayatta olsa yine aynı okula gönderirdim" diye konuştu.

Kızının fotoğrafları, oyuncakları, madalyaları ve çeşitli eşyalarının yanı sıra şehit olduğu uçağın enkazından kalan bazı parçaları da evindeki vitrinde saklayan anne Gök, "Ayfer'in hatıraları bunlar. Her şeyi bir hatıra. Her şeyini saklıyorum" dedi.

Ayfer Gök'ün ablası Güllü Kutsal da "Ayfer hep 'Burdur'un temsilcisi' olarak anıldı. Komutanları onu hep öyle gördü. Daha önce kaymakam bey bize bu fikri söylemişti. 'Bucak'a bir tane F-5 getirtelim' demişti. Biz de bunu Ayfer'in Konya'daki arkadaşlarına söyledik. Onlar da 'Böyle bir girişimde bulunulursa biz de yardımcı oluruz' dedi. Biz de bunu kaymakam beye ilettik. İnşallah en kısa zamanda Bucak'ımızda da olsun. Burdur'umuz için de böyle bir şey düşündükleri için çok teşekkür ederiz, sağ olsunlar. Burdur Belediyesi'ne de teşekkür ederiz. Bucak'taki kavşaklara isminin verildiğini duyduk, anneme de bildirdiler. En kısa zamanda annem isminin bulunduğu levhaları görmek istiyor. Bucak'ın Ayfer'in memleketi olduğunun görülmesini, bilinmesini istiyoruz" diye konuştu.



BURDUR 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:46

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