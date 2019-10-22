İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, "Dağlarda 12 bin ile 15 bin sayılarına ulaşmış terör örgütü bugün 600 kişiye düşürüldü. PKK terör örgütünün dış destekleri de kesilince bunlar iyice dağılacaktır" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil ve beraberindeki heyet İzleme ve Değerlendirme Sistemi (İZDES) Projesi kapsamında iş süreçlerini izleme, hizmet alan vatandaşların memnuniyet düzeyini yerinde gözlemleme, belirli konu başlıklarında birimlerin çalışmalarının izlenmesi, önemli tesis, uygulama ve yatırımların görülmesi amacıyla Burdur’da inceleme gerçekleştirdi.

İZDES toplantılarını iki yıldır sürdürdüklerini belirten Bakan Yardımcısı Erdil, "Bugüne kadar yaklaşık 40 ilimizi ziyaret ettik. Taşra teşkilatlarında yaptığımız ziyaretlerde Vatandaşın memnuniyeti ve aynı zamanda içişleri bakanlığının hizmetlerini değerlendirme imkânı buluyoruz” dedi.

Türkiye’nin önemli bir süreçten geçtiğini, ifade eden Erdil, "Dağlarda 12 bin ile 15 bin sayılarına ulaşmış terör örgütü bugün 600 kişiye düşürüldü. PKK terör örgütünün dış destekleri de kesilince bunlar iyice dağılacaktır. İçişleri Bakanlığımızın bir buçuk yıldır sürdürdüğü özellikle trafik sorunları ve kaçakçılık konularında önemli yol kat ettik. Son 2018 verilerinde ise trafik kazaları yüzde 28 azaldı. Toplam olarak ölümle ve trafik kazalarında ise yüzde 11 oranda düşüş elde ettik. 2023'te Avrupa standartlarına ulaşmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Burdur Valisi Hasan Şıldak ise eksiklikleri belirleyip öneriler şeklinde bir çalışma yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

BURDUR 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:46

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