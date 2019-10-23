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Burdur, mermer borsasının merkezi olacak

DHA

BURDUR Doğaltaş ve Madenciler Derneği (BURDOĞTAŞ) Başkanı Nasuh Ekinci, kentte bu yılın ilk 9 ayında yapılan mermer ürünleri ihracatının bir önceki döneme göre yüzde 1,40'lık artışla 117 milyon 989 bin 260 dolar olduğunu belirterek, "ABD hükümetinin başlattığı dünya ticaret savaşlarından Türkiye de çok ciddi etkilenmekteydi. Bizim sektörümüz bu savaşa rağmen ihracatta artış gösterdi. Bu artış, 'Dünya ticaret savaşları umurumuzda değil' demektir" dedi. Ekinci,  kentte mermer borsası kurma çalışmalarının sürdüğünü de belirtti.

BURDUR

23 Ekim 2019 Çarşamba

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