Burdur'da cinayet şüphelisi yakalandı

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“Tasarlayarak Adam Öldürme” suçundan 17 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası kararı bulunan İ.Ö. yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Burdur İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından yürütülen çalışmada, “Tasarlayarak Adam Öldürme” suçundan Burdur İlamat ve İnfaz Bürosunun 2019/6414 sayılı kararı ile 17 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası kararı bulunan İ.Ö. (1969 Bucak doğumlu) yapılan istihbarı çalışmalar sonucu Ürkütlü Köyünde yakalanarak gözaltına alındı. İ.Ö. aynı gün sevk edildiği adli makamlarca işlemlerinin tamamlanmasını müteakiben tutuklanarak Burdur E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

BURDUR 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:48

GÜNEŞ 07:09

ÖĞLE 12:48

İKİNDİ 15:49

AKŞAM 18:17

YATSI 19:33

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