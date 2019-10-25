Patlayıcıyı kurup sit alanını kazmak isterken suçüstü yakalandılar Kaçak kazı avcıları serbest bırakıldı

Burdur'da patlayıcısından jeneratörüne kadar tüm hazırlıklarını yapan 3 şahıs, birinci derece sit alanı ilan edilen alanda izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalandı. Şahıslar ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı tarafından Bucak İlçesi Ürkütlü Köyünde 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olan bölgede izinsiz kazı yapıldığı ihbarı alındı. İhbarın üzerine harekete geçen ekipler olay yerinde M.T., M.D. ve A.K. isimli şahısları suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin yanında bir adet hilti, 3 adet hilti matkap parçaları, bin 100 gram ağırlığında patlayıcı özelliği olan ve menşei tespit edilemeyen malzeme, bir adet 20 metre uzunluğunda yılan kamera, bir adet jeneratör, 2 adet kazma, bir adet kürek, bir adet manivela, 3 adet murç, 2 adet testere, bir adet el feneri, 2 adet balyoz, ve 16 adet kazı malzemesi ele geçirildi.

Bucak Cumhuriyet Savcısının talimatı ile ele geçirilen kazı malzemelerine el konuldu. Diğer yandan şüpheli M.T., M.D. ve A.K. gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemede ifadelerinin alınmasını müteakip serbest bırakıldığı öğrenildi.

BURDUR 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:48

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